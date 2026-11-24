Регистрациите на нови автомобили в България се увеличават с близо 9 на сто през октомври до 5373 спрямо 4931 през същия месец на 2025 г., показват данни на Асоциацията на европейските автомобилостроители (АСЕА), цитирани от БТА.

За Европейския съюз ръстът през първите десет месеца на 2026 г. е 5,4 на сто до около 9,46 млн. автомобила.

Бензиновите автомобили продължават да доминират на българския пазар с над 70 на сто от регистрациите през първите десет месеца на 2026 г. Изцяло електрическите модели заемат дял от 9,7 на сто, дизеловите автомобили - 8,1 на сто, хибридите без външно зареждане - 6,4 на сто, а плъг-ин хибридите - 3,6 на сто.

Така структурата на българския пазар се различава съществено от тази в ЕС, където хибридите без външно зареждане са водещи с 36 на сто, а изцяло електрическите автомобили формират 23,4 на сто от регистрациите.

Делът на бензиновите модели в съюза е 20,8 на сто.

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