Бюджетната комисия прие предложение на "Демократична България" за по-нисък данък за придобиване на първо жилище за млади семейства.

Предложението е част от предложения от ДБ пакет "Семейството на първо място" и обхваща само хора до 29 години.

"Успяхме да убедим бюджетна комисия да приеме единодушно малка, но важна част от пакета на Демократична България "Семейството на първо място". Младите родители ще плащат с 23% по-малък данък придобиване на недвижим имот, когато става въпрос за основно жилище. Идеята ми дойде от практиката в Нидерландия от последните години, където жилищната криза доведе до нестандартни решения. Там данък придобиване за млади хора даже беше отменен напълно, докато покупките с инвестиционна цел се облагат с пъти над средната ставка. Целта е ситуацията, в която огромна част от жилищата стоят празни, а цените са непосилни за младите семейства, да се промени. Това е правилната политика. Ниските данъци водят до висока икономическа активност", коментира във фейсбук депутатът Владислав Панев.

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