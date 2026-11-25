Правителството даде съгласие за отдаване под наем на части от недвижими имоти и железопътни коловози, собственост на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, както и на част от недвижим имот, собственост на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД.

Отдаването под наем ще се извърши чрез пряко договаряне е „Ивкони Експрес“ ЕАД, избран за изпълнител на обществените превозни услуги с железопътен транспорт в Северен и Южен регион.

Предоставянето на активи е необходимо за изпълнението на договорите за обществен превоз в двата региона, които новият железопътен оператор ще осъществява.

Очакванията са частният оператор да заработи в средата на декември.

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