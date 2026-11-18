Парламентарната комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество одобри на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2027 г. с осем гласа „за“, три „против“ и четири „въздържал се“. Депутатите обаче отхвърлиха варианта на законопроекта, включващ становището на Висшия съдебен съвет (ВСС).
При отделното гласуване на законопроекта с включено становище на ВСС нито един народен представител не го подкрепи. Девет депутати гласуваха „против“, а шестима се въздържаха.
Законопроектите за държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) и бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 г. бяха внесени в Народното събрание на 16 ноември.
В представената бюджетна рамка е заложен дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) на касова основа и 4,2% от БВП на начислена основа.
Разликата между двата показателя произтича от начина на отчитане на държавните приходи и разходи. При касовата основа се отчитат реално извършените плащания и постъпления, докато при начислената основа се включват и възникналите задължения и вземания, независимо от момента на плащането им.
Одобрението на законопроекта от комисията е част от парламентарната процедура по разглеждане на финансовата рамка за следващата година.
Предстои проектобюджетът да бъде обсъден и гласуван в пленарната зала на Народното събрание.Следете новините ни в :
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