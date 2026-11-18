Парламентарната комисия по труда и социалната политика прие на първо четене проектобюджета за 2027 г. с 13 гласа „за“, шест „против“ и без въздържали се. Правителството обещава увеличение на пенсиите, социалните помощи и минималната работна заплата, но бюджетната рамка предвижда и възможност за поемане на нов държавен дълг до 8,6 млрд. евро. Представители на граждански организации предупредиха, че въпреки заявения социален приоритет липсва достатъчно яснота как предвидените мерки ще достигнат до най-уязвимите деца и семейства.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова представи пред депутатите основните параметри на бюджета на ведомството, който надхвърля 2,357 млрд. евро.

По думите ѝ средствата са съсредоточени в три основни направления – подкрепа за децата и семействата, подобряване на жизнения стандарт и подпомагане на хората с увреждания.

Минимална заплата и пенсия

От 1 януари 2027 г. минималната работна заплата се предвижда да достигне 660 евро.

Ефремова съобщи още, че над 1200 работодатели вече са подали заявки за обучение на свои служители с цел придобиване на специфични професионални умения.

Въпреки заявения социален характер на бюджета финансовата му рамка продължава да поражда въпроси за устойчивостта на публичните разходи.

Правителството предвижда дефицитът по консолидираната фискална програма да бъде 3,5% от брутния вътрешен продукт през 2027 г., а изчисленият на начислена основа дефицит да достигне 4,2%.

Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през следващата година, е 8,6 млрд. евро. Очаква се общият държавен дълг в края на 2027 г. да достигне 44,3 млрд. евро, или 31,4% от БВП.

Разчетите са направени при прогнозиран икономически растеж от 2,5% и средногодишна инфлация от 4%.

Тези параметри са особено важни на фона на критиките към бюджетната политика, свързани с реалистичността на приходните прогнози, нарастващите разходи и риска от трайно висок дефицит.

Сред основните социални мерки е предвиденото осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило от 1 юли 2027 г., за което са заложени 552,6 млн. евро.

За увеличаване на девет от общо дванадесет вида семейни помощи са предвидени 72,5 млн. евро. Доходните критерии за достъп до тези помощи ще бъдат повишени с 35 евро.

Допълнителни 114,3 млн. евро са предназначени за по-високи социални плащания във връзка с новата линия на бедност, определена на 443 евро.

Обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст се увеличава от 398,81 евро на 450 евро месечно.

Минималното дневно обезщетение за безработица също се предвижда да нарасне – от 9,21 евро на 13 евро.

Заложени са и допълнителни 493 млн. евро за здравноосигурителни плащания, както и 634,9 млн. евро за компенсации по програмите за временно облекчаване на цените на електроенергията.

Данъчни облекчения

Проектобюджетът предвижда значително разширяване на данъчните облекчения за семейства с деца.

Размерът на сумата, с която може да се намали данъчната основа, става:

5000 евро за едно дете;

10 000 евро за две деца;

15 000 евро за три и повече деца;

12 000 евро за дете с увреждане.

Предлага се и ново данъчно облекчение за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца – до 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две и 6000 евро за три и повече деца.

Това са размери на данъчните облекчения, а не суми, които държавата ще изплаща пряко на семействата.

Максималният размер на ваучерите за храна се увеличава до 200 евро, като ваучерите до 102,26 евро остават необлагаеми. Годишната квота за тях се повишава до 1,5 млрд. евро.

Предвиждат се и промени в данъчното законодателство, включително възможност данъчните загуби да се пренасят за период до десет години, като приспадането им за една година няма да надвишава 70% от положителния данъчен финансов резултат.

Правителството предлага и еднократен данък върху свръхпечалбите в определени икономически сектори за финансовата 2027 г.

Заплатите

От началото на 2027 г. се предвижда увеличение с 5% на разходите за персонал на първостепенните разпоредители с бюджет, с изключение на изборните длъжности и заетите в секторите на отбраната и сигурността.

За увеличение със 7,5% на възнагражденията на педагогическите специалисти са предвидени 170,5 млн. евро.

Националната мрежа за децата: Не се вижда как бюджетът ще помогне на най-бедните семейства

Въпреки предвидените увеличения Националната мрежа за децата отправи критики към начина, по който са разпределени средствата и представени социалните приоритети.

Мария Брестничка от организацията посочи, че проектобюджетът въвежда нови данъчни облекчения за семействата с деца, но не позволява ясно да се проследи каква част от публичните средства действително са насочени към децата и какъв ще бъде ефектът от тях.

Според нея остава открит въпросът доколко данъчните облекчения подобряват живота на децата, особено на тези, които растат в бедност.

Брестничка обърна внимание, че многодетните семейства, които представляват под 2% от семействата в България, са сред най-застрашените от бедност.

Според организацията са необходими целенасочени мерки, които действително да достигат до тези домакинства, вместо подкрепата да се ограничава основно до данъчни облекчения.

От Националната мрежа за децата предупредиха също, че в бюджета не могат ясно да се проследят инвестициите в закрила на децата, преживели насилие.

Това поставя и въпроса дали увеличаването на данъчните облекчения е достатъчно ефективен инструмент за подкрепа на семействата с най-ниски доходи, които невинаги могат да се възползват от пълния им размер.

Критики и въпроси прозвучаха и от депутати в комисията.

Илиана Жекова от ГЕРБ-СДС настоя при евентуални промени в Закона за личната помощ правителството да представи конкретни финансови разчети.

„Ако подготвяте промени в закона за личната помощ, нашите очаквания са да се представят конкретни разчети“, заяви тя.

Жекова изрази съмнение и в ефективността на мерките за преминаване от социално подпомагане към трудова заетост.

„Не виждам как ще се премине от подпомагане към заетост“, коментира депутатът.

Така, макар проектобюджетът да получи подкрепата на социалната комисия на първо четене, остават редица въпроси за реалното въздействие на предвидените разходи, ефективността на социалните мерки и устойчивостта на държавните финанси.

Предстои бюджетът да бъде разгледан и гласуван в пленарната зала.

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