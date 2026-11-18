Парламентарната комисия по иновациите и дигиталната трансформация одобри на първо четене проектобюджета на България за 2027 г. със седем гласа „за“, един „против“ и трима „въздържал се“. По време на заседанието възникна дискусия дали предвидените средства за иновации и цифрова трансформация са достатъчни, за да изпълнят заявения от премиера Румен Радев приоритет за изграждане на икономика с висока добавена стойност.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев представи пред депутатите основните параметри на законопроекта и предвиденото финансиране за политиките в областта на иновациите, технологичното развитие и цифровата трансформация.

Основният въпрос по време на обсъждането беше доколко заложените в бюджета средства съответстват на амбициите на правителството за промяна на икономическия модел на страната.

Кратка дискусия по темата възникна между министър Василев и председателя на парламентарната комисия Томислав Дончев от ГЕРБ-СДС.

Дончев постави въпроса дали финансовият ресурс е достатъчен за изпълнението на приоритета, очертан от министър-председателя Румен Радев – ускоряване на икономическата трансформация и развитие на икономика, основана на дейности с висока добавена стойност.

Обсъждането засегна съответствието между заявените управленски цели и предвидените бюджетни средства за тяхното реализиране.

Министър Иван Василев представи аргументите на ведомството за заложеното финансиране, като дискусията не доведе до промяна в подкрепата за законопроекта на първо четене.

Проектобюджетът на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за 2027 г. беше представен по-рано от министър Василев и на специална пресконференция във ведомството.

След гласуването в комисията законопроектът предстои да бъде разгледан в пленарната зала на Народното събрание.

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