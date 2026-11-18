Парламентарната комисия по отбрана одобри на първо четене проектобюджета за 2027 г., който предвижда разходи за отбрана в размер на 3,151 млрд. евро, или 2,23% от брутния вътрешен продукт (БВП). Това представлява увеличение със 17% спрямо 2026 г. Проектът беше подкрепен от девет депутати, трима гласуваха „против“, а един се въздържа.
Близо 41% от бюджета на Министерството на отбраната ще бъдат насочени към капиталови разходи. За тази цел са предвидени 1,223 млрд. евро, което представлява 40,83% от бюджета на ведомството.
За персонал са заложени 1,330 млрд. евро, като отделно от централния бюджет ще бъдат предоставени целеви 27,5 млн. евро за назначаване на нови военнослужещи и попълване на недостига на личен състав в Българската армия.
Недостигът на военнослужещи остава сред основните предизвикателства пред въоръжените сили, а предвиденото целево финансиране е насочено към увеличаване на числеността им.
Димитър Стоянов представи и прогнозата за разходите за отбрана през следващите години. Според заложените параметри през 2028 г. те трябва да достигнат 2,45% от БВП, а през 2029 г. – 2,55%.
Така бюджетната прогноза предвижда постепенно увеличаване на средствата за отбрана през следващите три години.
Увеличението е свързано и с ангажиментите на България като член на НАТО.
На срещата на върха на Алианса в Хага през 2025 г. съюзниците поеха ангажимент постепенно да увеличат разходите за отбрана и сигурност до 5% от БВП до 2035 г.
Според договорената рамка най-малко 3,5% от БВП трябва да бъдат отделяни за основни разходи за отбрана, а до 1,5% – за инвестиции, свързани с отбраната и сигурността.
Предвидените за 2027 г. 2,23% от БВП показват, че България все още е далеч от новата цел на НАТО, въпреки увеличението на бюджета със 17%.
За достигането на договорените нива ще бъде необходимо допълнително нарастване на разходите през следващите години.
След гласуването в парламентарната комисия проектобюджетът предстои да бъде разгледан на първо четене и в пленарната зала на Народното събрание.Следете новините ни в :
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Си Дзинпин показа на Путин къде му е мястото: Не го допусна до себе си и Тръмп за общата снимка (видео)
Пеканов нарече ''подкрепа за хората'' бюджета с растящ дълг, спорни приходи и риск от още по-голям дефицит
Джеф Безос изиграл съществена роля при избора на новия Агент 007
Разкриха клон на Ку-клукс-клан в Пловдив при разследването на убийството на Георги Кузев