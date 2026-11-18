Парламентарната комисия по отбрана одобри на първо четене проектобюджета за 2027 г., който предвижда разходи за отбрана в размер на 3,151 млрд. евро, или 2,23% от брутния вътрешен продукт (БВП). Това представлява увеличение със 17% спрямо 2026 г. Проектът беше подкрепен от девет депутати, трима гласуваха „против“, а един се въздържа.

Близо 41% от бюджета на Министерството на отбраната ще бъдат насочени към капиталови разходи. За тази цел са предвидени 1,223 млрд. евро, което представлява 40,83% от бюджета на ведомството.

За персонал са заложени 1,330 млрд. евро, като отделно от централния бюджет ще бъдат предоставени целеви 27,5 млн. евро за назначаване на нови военнослужещи и попълване на недостига на личен състав в Българската армия.

Недостигът на военнослужещи остава сред основните предизвикателства пред въоръжените сили, а предвиденото целево финансиране е насочено към увеличаване на числеността им.

Димитър Стоянов представи и прогнозата за разходите за отбрана през следващите години. Според заложените параметри през 2028 г. те трябва да достигнат 2,45% от БВП, а през 2029 г. – 2,55%.

Така бюджетната прогноза предвижда постепенно увеличаване на средствата за отбрана през следващите три години.

Увеличението е свързано и с ангажиментите на България като член на НАТО.

На срещата на върха на Алианса в Хага през 2025 г. съюзниците поеха ангажимент постепенно да увеличат разходите за отбрана и сигурност до 5% от БВП до 2035 г.

Според договорената рамка най-малко 3,5% от БВП трябва да бъдат отделяни за основни разходи за отбрана, а до 1,5% – за инвестиции, свързани с отбраната и сигурността.

Предвидените за 2027 г. 2,23% от БВП показват, че България все още е далеч от новата цел на НАТО, въпреки увеличението на бюджета със 17%.

За достигането на договорените нива ще бъде необходимо допълнително нарастване на разходите през следващите години.

След гласуването в парламентарната комисия проектобюджетът предстои да бъде разгледан на първо четене и в пленарната зала на Народното събрание.

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