Търговците на храни на едро най-вероятно ще отпаднат от данък "свръхпечалба". Така в сектор "Храни" извънредното облагане ще важи само за търговските вериги, които продават храни на дребно, както и за всички останали компании от сектора на дребно с годишен оборот над 25 млн. евро.

Това става ясно от внесените от Константин Проданов, Стефан Белчев и други депутати от "Прогресивна България" промени между първо и второ четене в пакета данъчни закони за 2027 г. На 18 ноември изтече срокът за внасяне на предложенията, съобщава Медиапул.

Във внесения от правителството проект фигурираха и търговците на храни на едро, от които се очакваше приход от 261 млн. евро. Те обаче отпадат от текстовете. Вдига се и прагът за оборота на търговците на храни, които ще подлежат на извънредното облагане – от 5 млн. евро на 25 млн. евро.

Управляващите са прецизирали и текстовете за изчисляването на данъка. След като Мартин Димитров от "Демократична България" сигнализира, че е въведена "защитна клауза", която може да начисли облагане дори фирмата да е на загуба през 2027 г., депутатите от ПБ предлагат изрично да се запише, че данък ще се дължи само при реализирана печалба. Предложени са и мерки да няма заобикаляне на облагането чрез преобразуване на дружества.

"Прогресивна България" предлага още увеличаване на данъчното облекчение за хората с увреждания. Сега те могат да приспадат от данъка върху личните си доходи до 7920 лв. годишно. Предложението е отстъпката да се вдигне двойно на три стъпки – до 5280 евро за 2027 г., 6660 евро за 2028 г. и 8100 евро за 2029 г.

Антон Кутев и група народни представители са внесли предложение културните дейности и дейностите по изкуствата да се включат сред занятията, за които ще се полага данъчното облекчение за детско развитие догодина – до 200 евро на дете годишно. Според текста родителите ще трябва да описват в данъчната си декларация касовите бележки и другите счетоводни документи, които удостоверяват разходите им.

Въпреки че по-голямата част от опозицията не признава нуждата да се вдигнат някои данъци, за да се запълни свръхдефицита в бюджета, само ГЕРБ и ДПС са внесли изрично отпадането на данък "свръхпечалба", става ясно от предложенията на опозицията.

По време на дебата за първо четене повечето от парламентарните сили (с изключение на "Прогресивна България" и "Възраждане") се обявиха срещу данък "свръхпечалба" за банките, телекомите, застрахователите, търговците на храни, обменните бюра и фирмите за бързи кредити. От мярката правителството очаква приход от 800 млн. евро за 2027 г.

От ГЕРБ предлагат отпадането на всички основни данъчни мерки на кабинета – данък "свръхпечалба", актуализирането на данъчните оценки на имотите със 100% на три стъпки до 2029 г. (въпреки че това не е правено 15-20 години), въвеждането на данък от 7% върху ваучерите за храна между 102.26 евро и 200 евро на месец, вдигане на данък "уикенд" (върху ползването на фирмени активи за лични цели, б. р.) от 3% на 7%.

Още преди ден от партията на Бойко Борисов обявиха мотивите си. Според бившия финансов министър Владислав Горанов предложенията са неоправдани и биха могли да бъдат избегнати чрез мерки в разходната част. Според него данък "свръхпечалба" е "опит за саморазправа с определени сектори и налагане на извънредна данъчна тежест, която най-вероятно няма да постъпи като приход в бюджета". Горанов не е съгласен и с вдигането на данъчните оценки на имотите, макар те да не са променяни от отдавна. Според него мярката е щяла да бъде оправдана в бюджета на правителството на Росен Желязков, защото то е трябвало да работи в кратки срокове, но не и сега, тъй като според Горанов това е "мързелив подход" и "не повишава справедливостта в облагането и не подобрява връзката между пазарната цена на имотите и данъчната тежест, която се налага върху тях". Извън ГЕРБ само "Възраждане" предлага изрично отпадане на повишението на данъчните оценки на имотите.

Партията на Делян Пеевски ДПС също се е подписала под отпадането на данък "свръхпечалба". Оттам настояват още да не се увеличава данъкът върху личното потребление на фирмени активи (например автомобили) от 3% на 7%. Движението е и против промяната за пренасянето на данъчната загуба. Правителството предложи затягане на режима в това отношение. Увеличава се срокът за пренасянето на данъчните загуби – от 5 години на 10 години. Сега пренасянето е до 5 години, но върху размера на целия положителен финансов резултат. Сега идеята е срокът да се увеличи на 10 години, но загубата няма да може да се пренася върху повече от 70% от реализираната печалба. Според опозицията обаче това ще се отрази негативно на стартиращи бизнеси или фирми, които правят големи инвестиции. Позицията на Министерството на финансите е, че има облекчени режими за инвестиции в определени региони и за развойна дейност и нови технологии.

ДПС е внесло и някои предложения на Националното сдружение на общините (НСОРБ), което има спорове с финансовото министерство по отношение на данъчните оценки и такса "смет".

"Демократична България" има две групи предложения.

Мартин Димитров от "Да, България" и негови колеги са против намерението на правителството да актуализира много от санкциите в данъчните закони. Димитров е внесъл поправки, според които санкциите само се превалутират по курса евро-лев, без да се повишават. По думите му липсва достатъчно обосновка на повишаване на глобите. Димитров предлага още да отпадне предложението на управляващите по отношение на данъчната загуба, да отпадне данъкът върху ваучерите за храна, както и вдигането на данък "уикенд" от 3% на 7%. Както обеща по време на първото четене, той е и единственият, предложил включване на част от енергетиката в данък "свръхпечалба" – за отрасъла на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването.

Асен Василев от "Продължаваме промяната" също каза, че подобна мярка трябва да се въведе в енергетиката – включително за солари и батерии, но не я предложил между първо и второ четене. Междувременно, управляващите обявиха, че въвеждат 5% енергийна вноска ("данък") за батерийните паркове, защото такава в момента съществува и за останалите производители на електроенергия, включително за соларите.

По отношение на данък "сгради" Димитров предлага за единственото жилище на самостоятелно живеещите пенсионери или хора с доход под линията на бедност данъкът да се дължи със 75% намаление. Сега такава отстъпка има за хората с увреждания.

Владислав Панев от ДСБ и група депутати предлагат няколко мерки в подкрепа на семействата с деца. Едно от предложенията е данъчното облекчение за три деца да се вдигне от 1500 евро на 2000 евро, а за четири и повече деца – от 1500 евро на 2500 евро на година. По сметки на Панев това ще струва на бюджета около 10 млн. евро. От ДСБ предлагат още данъчната отстъпка за детско развитие да включва също кинезитерапия, псхихологическа подкрепа, логопед и т. н., а майките студентки или докторантки до 29 години да бъдат освободени от такси в университетите. Друга идея е от 500 лв. на 500 евро да се вдигне максималната данъчна отстъпка за ранно внасяне на данъка върху доходите.

Панев предлага още от 60 лв. на 100 евро на месец да се повиши необлагаемият размер на работодателските вноски за доброволно пенсионно или здравно осигуряване или застраховка "Живот", защото размерът на отстъпката не е актуализиран от 2007 г. насам. По отношение на местните данъци ДСБ настоява дължимият данък при възмездно придобиване на единствено жилище до 300 000 евро от млади родители до 29-годишна възраст да се намалява с 23%.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев и група депутати предлагат да отпаднат повишението на данък "уикенд", въвеждането на данък върху ваучерите за храна, както и на текстовете, свързани с пренасянето на данъчната загуба за корпоративния данък.

По отношение на домашната ракия Василев не е поискал отмяна на предложението на правителството, но предлага забраната да се ограничи единствено до продажбата ѝ. За пълна отмяна на текстовете настоява ДПС. ГЕРБ пък признава, че целта на текста на правителството за домашната ракия е оправдана – да се прекрати практиката в хотели и заведения да се продава наливна ракия без платен акциз, като при проверка се представят акцизни данъчни документи на трети лица, които нямат отношение към проверявания обект. Все пак обаче от партията на Бойко Борисов предлагат по-прецизен текст.

Следете новините ни в :