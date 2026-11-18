Парламентарната комисия по околната среда и водите одобри на първо четене проектобюджета за 2027 г., който предвижда разходи в размер на 78 272 300 евро. Увеличението спрямо 2026 г. е едва 498 200 евро, а близо три четвърти от средствата ще бъдат изразходвани за персонал. Въпреки критиките на опозицията за недостатъчно финансиране и съмненията дали министерството ще може да изпълнява ефективно контролните си функции, бюджетът беше подкрепен с 13 гласа „за“ и седем „против“, без въздържали се.

Основните параметри на финансовата рамка представи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. Тя съобщи, че разходите за персонал през 2027 г. ще възлизат на 57 264 100 евро, което представлява приблизително 73% от целия бюджет на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

За издръжка са предвидени малко над 18 млн. евро, а капиталовите разходи възлизат на 2 613 300 евро. По думите на министъра средствата за капиталови инвестиции ще бъдат използвани за основни ремонти на сградния фонд на ведомството и за придобиване на дълготрайни активи.

Планираните приходи в бюджета на министерството за следващата година са 26 406 900 евро.

Карамфилова съобщи още, че се предвижда оптимизиране на числеността на персонала в системата на МОСВ. Щатните бройки ще бъдат намалени от 2691 на 2612, което означава съкращаване на 79 щатни позиции.

В същото време е заложено увеличение на основните заплати на служителите с 5%.

Представените разчети предизвикаха критики от страна на опозиционните депутати, които поставиха под съмнение дали предвидените средства са достатъчни за изпълнение на отговорностите на министерството, включително контрола върху замърсяването и мониторинга на околната среда.

„Няма да подкрепим бюджета, защото амбицията на казаното от вас не кореспондира с бюджета и очаквахме повече“, заяви Валери Лачовски от ГЕРБ-СДС.

Според него предлаганите от ръководството на министерството реформи не дават достатъчно основания да се очаква по-ефективен контрол.

„Не вярваме, че реформите, които предлагате, ще доведат до по-голям контрол“, добави Лачовски.

Халил Летифов от ДПС също изрази сериозни резерви към финансовата рамка. Той подчерта, че средствата за МОСВ остават далеч от необходимите за нормалното функциониране на ведомството.

„Това, което виждаме в бюджета, буди притеснение дали министерството ще може да свърши работата си“, заяви Летифов и обяви, че парламентарната му група няма да подкрепи проекта.

От „Демократична България“ също се обявиха против предложения бюджет.

Депутатът Димитър Найденов посочи като основен проблем намаляването на средствата за мониторинг на околната среда – една от ключовите дейности на министерството, от която зависи проследяването на състоянието на въздуха, водите и другите компоненти на околната среда.

Найденов обърна внимание и на липсата на писмен разчет кои от вече започнатите обекти ще бъдат завършени през 2027 г. и кои ще останат без необходимото финансиране.

Според него тези пропуски не позволяват да се направи ясна оценка на инвестиционните приоритети на ведомството.

В защита на проектобюджета се изказа Антон Кутев от „Прогресивна България“, който определи представената финансова рамка като резултат от добре свършена работа.

„Естествено е, че опозицията няма да подкрепи бюджета и ще иска повече, защото това ѝ е работата“, коментира той.

Според Кутев критиките трябва да бъдат насочени към конкретни слабости, а не към бюджета като цяло.

„С този бюджет има добре свършена работа“, заяви депутатът и призова опозицията да критикува управляващите там, където има действителни основания.

След дебатите комисията по околната среда и водите подкрепи проектобюджета на първо четене.

Предвиденото увеличение от 498 200 евро представлява ръст от приблизително 0,64% спрямо разходите за 2026 г. На фона на заложеното 5-процентно увеличение на основните заплати и намаляването на щатните бройки основният въпрос остава дали министерството ще разполага с достатъчно средства за издръжка, мониторинг и инвестиции.

Проектобюджетът предстои да бъде разгледан в пленарната зала на Народното събрание.

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