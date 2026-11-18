Парламентарната комисия по външна политика одобри на първо четене проектобюджета за 2027 г. с девет гласа „за“ и пет „против“, без въздържали се. Въпреки предвиденото увеличение на средствата за консулски служители и българските общности зад граница, дебатът премина под знака на критиките за недостатъчното финансиране на дипломатическата служба, ниските заплати и лошото състояние на българските дипломатически имоти в чужбина. Според изнесените в комисията данни стартовите възнаграждения във Външното министерство са около 800 евро, а бюджетът на ведомството е намалял с 40% между 2009 и 2025 г.

Основните параметри на бюджета представи министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя съобщи, че за 2027 г. са предвидени допълнителни 3 696 300 евро за увеличаване на броя на консулските служители.

По думите ѝ бюджетът на Министерството на външните работи (МВнР) в момента представлява едва 0,087% от брутния вътрешен продукт, след като между 2009 и 2025 г. е намалял с 40%.

Допълнителните средства за консулската дейност ще бъдат насочени към дипломатическите представителства с най-голямо натоварване и недостиг на персонал.

Петрова припомни, че преди седмица е било обявено удвояване на броя на консулските служители в Турция. Тя посочи Индия, Джакарта и Ханой като други места, където се наблюдава повишено търсене на консулски услуги.

Според министъра необходимостта от разширяване на консулската мрежа се увеличава както заради растящия брой български граждани, които живеят зад граница, така и заради засиления интерес към шенгенски визи след присъединяването на България към Шенгенското пространство.

Петрова отбеляза, че увеличаването на капацитета на консулските служби може да доведе и до по-високи приходи от издаването на визи, които постъпват в централния бюджет.

За служителите на Министерството на външните работи е предвидено увеличение на заплатите с 5%, но министърът призна, че то няма да бъде достатъчно за преодоляване на разликите във възнагражденията спрямо останалите министерства.

По думите ѝ Министерството на финансите е предложило общ подход за намаляване на тези диспропорции в държавната администрация.

В бюджета ще бъдат осигурени и средства за здравни застраховки на служителите на МВнР, командировани в Съединените щати.

Предвижда се увеличение и на финансирането за българските общности в чужбина.

Средствата по програмата за проектна подкрепа на българските общности извън страната ще нараснат с 250 000 евро – от 1,75 млн. на 2 млн. евро.

В отговор на въпрос на Надежда Йорданова от „Демократична България“ министърът уточни, че финансирането за българските общности е разделено в две пера. Едното е за проектна подкрепа, а другото – за българските медии зад граница. Средствата за медиите остават непроменени – 50 000 евро.

Велислава Петрова съобщи още, че Министерството на външните работи ще работи съвместно с Изпълнителната агенция за българите в чужбина по програмата „Избирам България“.

През 2027 г. се планират и инициативи за отбелязване на 20-годишнината от присъединяването на България към Европейския съюз.

В проектобюджета са включени средства за вече поети ангажименти по европейски механизми, както и за вноските на страната в международни организации.

Министърът представи и плановете за развитие на икономическата дипломация. Предвидено е организирането на няколко международни форума, първият от които ще бъде среща на върха по свързаност на 8 април 2027 г.

Целта е да бъдат създадени нови възможности за бизнес партньорства и инвестиции в инфраструктура.

По време на дебата обаче представители на опозицията поставиха под въпрос дали предвидените средства са достатъчни за нормалното функциониране и развитието на българската дипломатическа служба.

„Това е най-неамбициозният бюджет за МВнР, не виждам амбицията, която заявихте“, заяви Георг Георгиев от ГЕРБ.

Според него в предишния бюджет е имало основа за по-решителни стъпки, които сега не са предприети.

Георгиев разкритикува и предвиденото увеличение на възнагражденията с 5%, което според него вече е „изядено“ от инфлацията.

Той обърна внимание и на лошото състояние на сградния фонд на Министерството на външните работи зад граница.

В отговор Велислава Петрова заяви, че политическите амбиции трябва да бъдат съобразени с финансовите възможности.

По думите ѝ министерството е направило обширен анализ на дипломатическите имоти и е предложило мерки за тяхното по-ефективно използване и поддръжка.

Тя подчерта, че не се предвижда разпродаване на български имоти в чужбина.

В спора се включи и Стоян Тричков от „Прогресивна България“, който отправи критики към предишното управление на ведомството.

„Вашите амбициозни бюджети доведоха дотук, че служителите във вашето министерство да получават около 800 евро стартова заплата, най-ниско платените служители в държавната администрация“, заяви той в отговор на Георг Георгиев.

Според Тричков сградният фонд на МВнР предлага значителни възможности, които досега не са били използвани достатъчно ефективно.

Той изрази увереност, че занапред ще бъдат предприети необходимите действия за по-добро управление на тези активи.

Председателят на парламентарната комисия по външна политика Петър Витанов също коментира проблема с възнагражденията в дипломатическата служба.

„Не е приятно да виждам как ведомството с най-високи изисквания е с най-ниски възнаграждения“, заяви той.

Искра Михайлова от ДПС определи разпределението на средствата в проектобюджета като небалансирано.

Тя обяви, че опозицията ще внесе предложения за допълнително финансиране на дипломатическата и консулската служба, както и за поддръжката на българските имоти зад граница.

Ангел Георгиев от „Възраждане“ също изрази разочарование от финансовата рамка, като заяви, че тя по същество не се различава от бюджетите на предишни правителства.

„Надявам се вече със следващия бюджет наистина да има нещо различно и нещо реално да се промени“, каза той.

Въпреки критиките парламентарната комисия по външна политика подкрепи проектобюджета за 2027 г. на първо четене.

Предстои обсъждането му в пленарната зала, а опозицията вече заяви намерение да предложи промени, насочени към увеличаване на средствата за дипломатическата служба, консулските представителства и поддръжката на българската собственост в чужбина.

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