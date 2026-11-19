За четиринадесета поредна година конкурсът „Най-добра българска фирма на годината“, инициатива на Fibank (Първа инвестиционна банка), отличи компании с устойчиво развитие, силни пазарни позиции и принос към българската икономика.

Сред наградените са предприятия, които съчетават инженерна експертиза със собствено производство и успешно присъстват на българския и международния пазар. Тазгодишното издание постави акцент върху внедряването на решения с изкуствен интелект и върху иновациите, които създават реална бизнес стойност.

„РАИС“ ООД спечели първо място в категорията „Средна и голяма фирма“. Компанията, базирана в Пазарджик, е производител на високопрецизни металообработващи машини с компютърно управление и предлага индивидуални технологични решения за индустрията. Фирмата има над 30 г. опит и е водеща в своята област на Балканите и в Европа. Като подгласници в същата категория бяха отличени „ЕЛ БАТ“ АД, Долна баня – предприятие, специализирано в рециклирането на оловно-киселинни акумулатори и производството на рафинирано олово, оловни сплави и полипропилен; и СЕНТИЛИОН ООД, които произвеждат високотехнологични електронни модули за медицината, авиационната и сателитната техника.

Победител в категорията „Микро и малка фирма“ стана „НИПИ-М“ АД от Стара Загора – най-големият български производител на болнични легла и легла за трудноподвижни възрастни и хора с увреждания. Фирмата е с традиции в специализираното оборудване за болници, хосписи и домашна рехабилитация, а продукцията ѝ достига до цяла Западна Европа. Приз в тази категория спечелиха също видинската „ВОДОЛАЗ-1“ ЕООД, която извършва сложни подводно-технически дейности, и „МУВИКС ДИДЖИТАЛ ЕЙДЖЪНСИ“ – като пример за новото поколение предприемачество в комуникационния и технологичния сектор.

Наградата на публиката, определена чрез онлайн гласуване в сайта на конкурса, получи „КОМПАС“ ЕООД. Производителят на месни, рибни и безмесни продукти от Монтана с близо три десетилетия история и силно присъствие в категорията на пастетите, съчетава мащабно собствено производство с дистрибуция на родния и международния пазар.

За първи път Fibank връчи специалната награда „Заедно в бизнеса“, посветена на българските семейни предприятия. Новата категория акцентира върху приемствеността и споделената отговорност като основа за дългосрочно развитие. Първи носител е фамилната компания „ХОУМ ФУУД“, зад която стоят фермата, фабриката за млечни продукти и млекарниците „ДОБРЕВ“.

Наградата за женско предприемачество беше присъдена на Мариана Ненова от „ДЕМА ИНВЕСТ-МЛАДОСТ“ ЕООД. Тя развива спортен комплекс „ДЕМА“ със 7 тенис корта в столичния квартал „Младост“, съчетавайки устойчив бизнес с инвестиции в спортна инфраструктура и насърчаване на активния живот.

И тази година конкурсът привлече над 300 кандидатури с български капитал и български марки. Победителите бяха определени от жури в състав: Никола Бакалов – Главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Fibank; проф. д-р Димитър Димитров – ректор на Университета за национално и световно стопанство; социологът Кънчо Стойчев – председател на работодателския съюз „Произведено в България“; Венелина Гочева – собственик и управител на „Медийна група България“ и „24 часа“.

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