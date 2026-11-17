София, 10 ноември 2026 г. – Dorsum представя Discovery, консултативна рамка за оценка, която помага на финансовите институции да идентифицират затрудненията в оперативните си процеси, да оценят технологичната си готовност и да открият възможности за модернизация.

За клиентите финансовите услуги стават все по-дигитални. За финансовите институции обаче фокусът все повече се измества към процесите зад тях, тъй като нараства необходимостта от модернизация на оперативните модели и технологичната инфраструктура, върху които се основават предоставяните услуги.

От клиентското изживяване към оперативната ефективност

През последното десетилетие финансовите институции инвестираха значителни средства в подобряване на клиентското изживяване и разширяване на дигиталните канали, като направиха ежедневните банкови и инвестиционни услуги по-достъпни, удобни и лесни за използване. Въпреки че тези инвестиции промениха начина, по който клиентите взаимодействат с финансовите институции, оперативната инфраструктура, която стои зад предоставянето на услугите, невинаги се развива със същите темпове.

Според често цитирани оценки на финансови анализатори между 70% и 75% от основните банкови системи са на повече от 20 години, което все повече затруднява поддържането на оперативната дейност. Ето защо днес повечето финансови институции са изправени пред необходимостта да модернизират технологичните и оперативните си основи.

Няколко ключови фактора ускоряват този процес: преминаването към сетълмент T+1 на европейските пазари на ценни книжа, остаряващите основни банкови и бек-офис системи, нарастващата необходимост от автоматизация и засилващата се конкуренция от финтех компании и решения, базирани на изкуствен интелект.

Тези предизвикателства са тясно свързани помежду си, тъй като остарелите технологии и фрагментираните процеси могат да възпрепятстват автоматизацията, да забавят внедряването на нови решения и да увеличат оперативните рискове. В резултат модернизацията вече не се свежда единствено до намаляване на разходите или подмяна на остарели системи. Тя е свързана и с повишаване на гъвкавостта на бизнеса, съкращаване на времето за пускане на нови продукти и услуги на пазара и укрепване на оперативната устойчивост.

Dorsum Discovery: пътна карта за дигитализация

Dorsum, финтех компания, специализирана в технологиите за инвестиционния и капиталовия пазар, развива дейност в десет европейски държави, което ѝ дава широка перспектива върху протичащите промени във финансовия сектор.

Опитът на Dorsum и разговорите с финансови институции показват, че вниманието все повече се насочва към бек-офис процесите, оперативната ефективност и основните технологични системи. Самият оперативен модел се превръща във важен фактор за конкурентоспособността, който определя способността на една институция да реагира на пазарните промени, да въвежда нови услуги и да управлява оперативните рискове.

В отговор на нарастващите потребности на финансовия сектор Dorsum създаде Discovery като основа за устойчива дигитална трансформация. Рамката предоставя структуриран подход за анализ на съществуващата оперативна и технологична среда, преди институциите да предприемат мащабни инициативи за трансформация. Вместо да започва с въпроса коя система трябва да бъде заменена, тя им помага да оценят доколко настоящият им оперативен модел подкрепя бизнес целите и в кои области подобренията биха донесли най-голяма стойност.

Оценката позволява на организациите да придобият по-ясна представа за разликите между настоящите си възможности и бъдещите потребности на бизнеса. Като свързва оперативните предизвикателства с технологичните възможности, Dorsum Discovery подпомага вземането на по-информирани решения и приоритизирането на инициативите за модернизация в съответствие със стратегическите цели.

Този подход е особено важен в сложната среда на финансовите услуги, където технологичните решения могат да имат дългосрочни последици за спазването на регулаторните изисквания, непрекъсваемостта на дейността, клиентското изживяване и възможностите за въвеждане на нови продукти и услуги.

„Финансовите институции осъзнават, че дигитализацията на клиентското изживяване не може да бъде постигната без модернизация на процесите и системите, които стоят зад него“, каза Мартина Багарич Маршич, ръководител „Бизнес развитие за Централна и Източна Европа“ в Dorsum. „Dorsum Discovery помага на организациите да идентифицират пречките пред тази трансформация в операциите, процесите и технологиите и им предоставя пътна карта за реална и ефективна модернизация.“

T+1 поставя на преден план оперативната готовност

Преминаването към сетълмент T+1 подчертава необходимостта финансовите институции да модернизират не само технологиите си, но и процесите и партньорствата, които поддържат дейността им.

Според оценка на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), посочена в работен документ на Европейската комисия, общите разходи на банките попечители за адаптиране към сетълмент T+1 ще достигнат между 1,6 и 5,3 млрд. евро, което показва сложността на този процес.

Проучване на Комитета на европейската индустрия за T+1 показва, че 83% от анкетираните вече се подготвят за прехода.

Същевременно остарелите технологични системи, включително основни банкови платформи, използвани в продължение на десетилетия, могат допълнително да усложнят прехода. Това изисква координиран подход, обхващащ технологиите, процесите и цялата екосистема на финансовите услуги.

„Регулаторните промени, включително преминаването към T+1, извеждат на преден план оперативни и технологични проблеми, които са оставали на заден план в продължение на години. И в България много банки работят със системи, внедрени преди години, затова тяхната модернизация остава ключово предизвикателство пред финансовите институции, които се стремят към по-висока оперативна ефективност, гъвкавост и готовност за регулаторни промени. Фактът, че 64% от участниците на европейските пазари определят готовността на партньорите и доставчиците на услуги като най-големия риск при прехода към T+1, показва, че успешната трансформация вече не е само технологична задача. Тя е предизвикателство пред организацията като цяло и пред цялата финансова екосистема“, добави Багарич Маршич.

В условията на непрекъснато развитие на финансовите услуги институциите, които успеят да съгласуват оперативните си процеси, технологичната инфраструктура и бизнес целите си, ще бъдат в по-добра позиция да осигуряват последователно и качествено клиентско изживяване, да повишават ефективността си и да запазват конкурентоспособността си на все по-взискателния пазар.

За повече информация: Dorsum Clavis NXT Discovery

За Dorsum Ltd.

Основана през 1996 г., Dorsum се развива от малък унгарски стартъп до водещ регионален технологичен доставчик с 300 служители и дъщерни дружества в Румъния и България. Компанията обслужва повече от 80 финансови институции и милиони инвеститори, като предлага цялостно портфолио от решения за инвестиции и управление на активи, съчетаващи задълбочена експертиза и постоянен стремеж към иновации.

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