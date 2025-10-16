За шести път: Варненският кмет Благомир Коцев остава в ареста

Софийският апелативен съд остави в ареста варненския кмет Благомир Коцев. Това е шестият опит Коцев да напусне ареста, в който е над 3 месеца. За продължаване на задържането бяха председателят на състава Красимира Костова и докладчикът Нина Кузманова, а Андрей Ангелов подписа с особено мнение. Съдебният маратон продължи седем часа.

Според Ангелов разследването се води от 11 месеца, а от 3 месеца има задържани лица, поради което е недопустимо по делото все още да има неустановено лице с имунитет. Съдебният състав е следвало да установи злоупотреба с право, с който да се даде ясен знак на прокуратурата да прецизира обвинението. Съдия Ангелов счете и че не са налице предпоставките за вземане на най-тежка мярка спрямо Коцев, а принципът на събиране на доказателствата е нарушен. Той бе категоричен, че не може да се игнорира факта, че Пламенка Димитрова - безнесдамата, която не успя да спечели обществена поръчка за храна на училища и детски градини, е заинтересован свидетел.

"Показанията на Димитрова изискват внимателна проверка, каквато прокуратурата не е извършила, и това подкопава тяхната достоверност", бе категоричен Андрей Ангелов.

В крайна сметка САС разкритикува прокуратурата, че не е събрала достатъчно количество доказателства. И посочи, че ако в обозримо бъдеще не събере категорични доказателства и не поиска отстраняване от длъжност на Коцев, ще приеме, че е налице основание за изменение на мярката му.

Според САС показанията на Димитрова не са изолирани и тенденциозни. Мнозинството на състава приема, че доказателствената съвкупност е достатъчна за обосновано предположение за запазване на мярката за неотклонение.

Адвокатът на Благомир Коцев - Ина Лулчева, се усъмни в непредубедеността на председателя на съдебния състав.

Преди началото на заседанието Красимира Костова отказа да си направи отвод. САС отхвърли искането на защитата в процеса да не участва и прокурор Калин Близнаков.

През лятото двамата съдии Кузманова и Костова бяха в състава, който гледаше и мярката на столичния зам.-кмет Никола Барбутов. Тогава адвокат Ина Лулчева, която защитава и него, и Коцев, поиска отвод на Красимира Костова, тъй като е правораздавала в закрития апелативен спецсъд, а съдиите там са били против закриването, извършено по инициатива на „Продължаваме промяната“. Барбутов и Коцев са от тази партия. Тогава съдия Костова се отведе, макар да обяви искането за неоснователно.

Днес Лулчева поиска отвод на Костова. Тя обаче отказа с обяснението, че предишният път го е направила, защото мнозинството в състава е било от магистрати от бившия спецсъд. Сега е само тя.

При предходното разглеждане на мярката на Коцев в САС отводи си направиха шефът на Наказателното отделение на съда Александър Желязков и съдиите Атанаска Китипова и Десислав Любомиров. След тях това стори и бившият председател на вече закрития апелативен спецсъд, сега редови съдия в САС, Георги Ушев.

Миналата седмица Софийският градски съд за пореден път отказа да освободи варненския кмет от ареста, след като прие, че съществува обосновано предположение за участието на Коцев в престъпните схеми. На заседанието се разбра, че е разпитан анонимен рускоговорящ свидетел - чужд инвеститор. Той свидетелствал, че са му искали 20 000 евро, за да му приключат процедури за устройствени планове. В съдебната зала се разбра, че става дума за бизнесмен, който се е срещал с общинския съветник Николай Стефанов, а не с Коцев.

Вчера от пост на Ина Лулчева във фейсбук стана ясно, че е разпитан още двама анонимни свидетели. Тя посочи, че тъй като е възпрепятствана в сряда (15 октомври), инспекторът от Комисията за противодействие на корупцията ѝ е казал, че ще предяви материалите на Коцев в петък в следствения арест, защото "нали Коцев е там".