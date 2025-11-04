Кметът на Минерални бани се връща на поста окончателно

Кметът на Минерални бани Мюмюн Искендер се връща на работа, реши Апелативният съд в Пловдив. На практика пловдивският съд отмени решението на магистратите от Хасковския окръжен съд, с което Мюмюн бе отстранен от поста, а решението му е окончателно.

Отстраняването на кмета бе поискано от Софийската градска прокуратура заради разследване за длъжностни престъпления, свързани с имуществени разпореждания с общински недвижими имоти.

Според първата инстанция Искендер можел да въздейства на общинарите и да попречи на производството, ако остане начело на курорта.

"С оглед на представените до момента доказателства, няма основание за отстраняване, защото няма опасност да възпрепятства разследването. Голяма част от свидетелите са разпитани, всичко поискано е предоставено", каза съдия Крачолов.

По-горната инстанция смята, че няма доказателства за изводите на хасковския съд.

Съдия Христо Крачолов обясни, че първите три обвинения на Мюмюн Искендер засягат деяния от 2016, 2019 и 2020 г. и цялата фактология е била налична още по предишното производство, по което през май Апелативният съд отново отмени отстраняването му от поста. Сега магистратите проследили цялата хронология около последното обвинение, започнало със сигнал от църковното настоятелство от август.

"Не мога да го преосмисля още, напрежението в последните месеци беше изключително сериозно", коментира на излизане от съдебната зала Мюмюн Искендер.

Той обяви, че утре има сесия на общинския съвет и ще сезира Конституционния съд по всички обжалвания на областния управител на Хасково, защото се опитва да спре работата на общинската администрация.