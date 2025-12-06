Временно е затворен за движение Проходът на Републиката в района на село Въглевци.
Причината е товарен автомобил с румънска регистрация, който се е завъртял на пътното платно в района на село Въглевци.
Пострадали няма.
Обходният маршрут за леките автомобили е през Прохода Шипка. Товарните изчакват на място, докато камионът бъде изтеглен от пътното платно.
