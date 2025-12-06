Адвент календар с благотворителни каузи ви кани да помогнете за коледни чудеса

OFFNews 06 декември 2025 в 12:36 584 0
Кампания Чудесата БГ

Снимка Екранна снимка
Кампания "Коледните чудеса на България" кани да се включим в благотворителни инициативи.

Хората, които правят добро заедно, са тези, които правят България по-хубаво място за живеене. Гражданските организации и хората зад тях вършат чудеса във всички сфери на обществения живот – грижат се за другите, пазят природата, подкрепят децата, хората в нужда, културата и знанието.

За да направят тези чудеса видими и достъпни, няколко организации създадоха първия коледен календар, който обединява десетки инициативи, събития и истории на промяната от цялата страна: доставка на храна на възрастни хора, посещения на културни събития, засаждане на дръвчета за детски градини и училища, книжки за деца в нужда и др.

Всеки ден едно „прозорче“ на календара се отваря към света на доброто – като покана за участие и конкретна възможност: да посетите събитие, да подкрепите кауза, да се включите като доброволец или да споделите историята и така да я разпространите.

Отбивайте се редовно на chudesata.bg и открийте как можете да помогнете за поне едно от многото коледни чудеса.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    "Детето трябва да стои в центъра на системата" - Ирина Манушева в подкаста на OFFNews