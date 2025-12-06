Адвент календар с благотворителни каузи ви кани да помогнете за коледни чудеса

Хората, които правят добро заедно, са тези, които правят България по-хубаво място за живеене. Гражданските организации и хората зад тях вършат чудеса във всички сфери на обществения живот – грижат се за другите, пазят природата, подкрепят децата, хората в нужда, културата и знанието.
За да направят тези чудеса видими и достъпни, няколко организации създадоха първия коледен календар, който обединява десетки инициативи, събития и истории на промяната от цялата страна: доставка на храна на възрастни хора, посещения на културни събития, засаждане на дръвчета за детски градини и училища, книжки за деца в нужда и др.
Всеки ден едно „прозорче“ на календара се отваря към света на доброто – като покана за участие и конкретна възможност: да посетите събитие, да подкрепите кауза, да се включите като доброволец или да споделите историята и така да я разпространите.
Отбивайте се редовно на chudesata.bg и открийте как можете да помогнете за поне едно от многото коледни чудеса.
