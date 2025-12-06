Илон Мъск поиска ЕС да бъде премахнат

Американският предприемач Илон Мъск призова Европейският съюз да бъде премахнат, а суверенитетът да бъде върнат на отделните страни.
„ЕС трябва да бъде премахнат, а суверенитетът да бъде върнат на отделните страни, за да могат правителствата да представляват по-добре своя народ“, написа Мъск на страницата си в социалната мрежа Х.
Освен това той зададе въпроса от какво точно САЩ защитават Европа.
По-късно Мъск добави в друго съобщение в Х, че бюрокрацията на Европейския съюз „бавно до смърт задушава Европа“.
По-рано официалният представител на Европейската комисия Тома Рение заяви на брифинг в Брюксел, че Еврокомисията е наложила глоба на платформата X в размер на 120 милиона евро за нарушение на европейския закон за цифровите услуги.
През юли Европейската комисия информира мрежата X за предварителните си заключения, според които компанията нарушава закона за цифровите услуги на Европейския съюз (DSA) в области, свързани с осигуряването на прозрачност на рекламите и достъпа на изследователите до отворени данни и информация. В случай на неотстраняване на нарушенията, Европейската комисия заплаши компанията с глоби в размер до 6% от общия й годишен оборот.
Законът за цифровите услуги (DSA) влезе в сила в Европейския съюз през август 2023 г. В съответствие с този регламент цифровите платформи са длъжни да се борят с расизма, продажбата на наркотични вещества и контрафактни продукти, както и с разпространението на детска порнография и дезинформация. Платформите трябва да обясняват работата на своите алгоритми, да дават препоръки и да предлагат алтернативи, съобщава БГНЕС.
Европейската комисия редовно изпраща претенции до големите онлайн платформи, включително X, Meta, TikTok, с изискване за отстраняване на откритите нарушения на DSA и заплашва да наложи санкции или да прекрати дейността на компаниите на територията на ЕС.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
10300
19
07.12 2025 в 01:52
1953
18
07.12 2025 в 00:19
20434
17
06.12 2025 в 23:43
Чудя се защо санкцията е само 6% от оборота?
2945
16
06.12 2025 в 23:30
510
15
06.12 2025 в 21:59
хахахаха
2970
14
06.12 2025 в 21:36
-7600
13
06.12 2025 в 21:29
3060
12
06.12 2025 в 21:01
Удивително е, когато ''хамерика'' говори за свобода на словото, тъй като никой от тях няма представа какво е свобода на словото.
Свободата на словото НЕ Е да казваш каквото си искаш и то със пълно неуважение и пренебрежение към другите.
4000
11
06.12 2025 в 20:43
510
10
06.12 2025 в 20:39
"ДДС карусел"
Започнахме нещо съвсем през просото а? ОффГПТ ?
хахаха
Излезе благотворителният календар на варненските пожарникари (галерия)
МФ публикува новия Бюджет'26 - осигуровките скачат от '27, повишават се МРЗ, майчинство, осигурителен доход
МФ публикува новия Бюджет'26 - осигуровките скачат от '27, повишават се МРЗ, майчинство, осигурителен доход
Съдът на ЕС не е издавал решение срещу влизането ни в еврозоната
Къмпинг ''Арапя'' е под вода