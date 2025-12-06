Илон Мъск поиска ЕС да бъде премахнат

OFFNews 06 декември 2025 в 17:17 10341 19
Мъск и Тръмп

Снимка Getty Images
Мъск и Тръмп.

Американският предприемач Илон Мъск призова Европейският съюз да бъде премахнат, а суверенитетът да бъде върнат на отделните страни.

„ЕС трябва да бъде премахнат, а суверенитетът да бъде върнат на отделните страни, за да могат правителствата да представляват по-добре своя народ“, написа Мъск на страницата си в социалната мрежа Х.

Освен това той зададе въпроса от какво точно САЩ защитават Европа.

По-късно Мъск добави в друго съобщение в Х, че бюрокрацията на Европейския съюз „бавно до смърт задушава Европа“.

По-рано официалният представител на Европейската комисия Тома Рение заяви на брифинг в Брюксел, че Еврокомисията е наложила глоба на платформата X в размер на 120 милиона евро за нарушение на европейския закон за цифровите услуги.

През юли Европейската комисия информира мрежата X за предварителните си заключения, според които компанията нарушава закона за цифровите услуги на Европейския съюз (DSA) в области, свързани с осигуряването на прозрачност на рекламите и достъпа на изследователите до отворени данни и информация. В случай на неотстраняване на нарушенията, Европейската комисия заплаши компанията с глоби в размер до 6% от общия й годишен оборот.

Законът за цифровите услуги (DSA) влезе в сила в Европейския съюз през август 2023 г. В съответствие с този регламент цифровите платформи са длъжни да се борят с расизма, продажбата на наркотични вещества и контрафактни продукти, както и с разпространението на детска порнография и дезинформация. Платформите трябва да обясняват работата на своите алгоритми, да дават препоръки и да предлагат алтернативи, съобщава БГНЕС.

Европейската комисия редовно изпраща претенции до големите онлайн платформи, включително X, Meta, TikTok, с изискване за отстраняване на откритите нарушения на DSA и заплашва да наложи санкции или да прекрати дейността на компаниите на територията на ЕС.

    10300

    19

    Dedoto58

    07.12 2025 в 01:52

    -0
    +0
    Илон Мастията... Ще е доста нецензурно да кажа, какво да му се мушне в задника...

    1953

    18

    craghack

    07.12 2025 в 00:19

    -0
    +0
    Тоя съвсем се е предал на наркотиците.

    20434

    17

    случайно прочетох

    06.12 2025 в 23:43

    -0
    +0
    Изобщо не ме интересуват словестните полюции на този инфантил.
    Чудя се защо санкцията е само 6% от оборота?

    2945

    16

    foreigner66

    06.12 2025 в 23:30

    -0
    +14
    Ако плана на милиардерите от САЩ стане реалност ,човечеството ще навлезе в нови тъмни векове. Програмата се изяснява с всеки месец, унищожаване на демокрацията и съсредоточаването на власт и финанси в несменяем елит. Това разбира се го иска всеки малък и голям автократ по света,отмяна на изборни права,но не и на тик-тоци,фейсбуци и чатботове раята трябва да се забавлява и бачка.

    510

    15

    sandman

    06.12 2025 в 21:59

    -0
    +3
    Роден в Южна Африка, канадски гражданин, живеещ в САЩ.

    хахахаха

    2970

    14

    Джендо Джедев

    06.12 2025 в 21:36

    -0
    +18
    Илонка пооправи ли си отношенийцата с Краснов, какво стана? :D

    -7600

    13

    Gunteer

    06.12 2025 в 21:29

    -3
    +0
    helper68, всъщност свободата на словото е и това. Друг е въпросът, помиси малко преди да бълваш клишета, които не са и верни.

    3060

    12

    helper68

    06.12 2025 в 21:01

    -0
    +21
    Тази реакция на Мъск и неговите поддръжници изглежда като идеологическа пропаганда – изместване на фокуса от нарушения на закона към разказ за „свобода на словото“. Това е стратегически опит проблемът да се представи като защита на американските компании срещу намесата на ЕС, но в действителност въпросът е за прозрачност и спазване на местните разпоредби, а не за свобода на словото.
    Удивително е, когато ''хамерика'' говори за свобода на словото, тъй като никой от тях няма представа какво е свобода на словото.
    Свободата на словото НЕ Е да казваш каквото си искаш и то със пълно неуважение и пренебрежение към другите.

    4000

    11

    кинджал

    06.12 2025 в 20:43

    -0
    +18
    Лошо нещо е неизживяното детство, Илончо. Време е да поумнееш. Парите не правят това автоматически.

    510

    10

    sandman

    06.12 2025 в 20:39

    -10
    +2
    "контрафактни продукти"

    "ДДС карусел"

    Започнахме нещо съвсем през просото а? ОффГПТ ?
    хахаха
     
