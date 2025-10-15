Още двама анонимни свидетели са разпитани по делото срещу Благомир Коцев

Още двама анонимни свидетели са разпитани по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев. Това се разбира от публикация на защитника му Ина Лулчева във фейсбук.

Тя посочва, че тъй като е възпрепятствана в сряда (15 октомври), инспекторът от Комисията за противодействие на корупцията ѝ е казал, че ще предяви материалите на Коцев в петък в следствения арест, защото "нали Коцев е там".

"И сега се чудя - след като инспекторът знае, че в петък Коцев ще е в ареста, какво ще правим в четвъртък в съда, който трябва да прецени законността на задържането?", пише Лулчева.

Утре в 10.00 часа предстои Софийският апелативен съд отново да разгледа мярката за неотклонение на Благомир Коцев. Досега няколко съдебни състава и на първа, и на втора инстанция отказват да го освободят от следствения арест.

Вчера варненският кмет написа писмо от затвора до Европейския комитет на регионите, че когато демокрацията е атакувана в една членка, отслабена е цяла Европа.