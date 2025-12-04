Кьовеши в кабинета на Доган: Откриха офис на европрокуратурата в бившата централа на ДПС

Европрокуратурата вече има нов офис в София. Той беше открит от европейския прокурор Лаура Кьовеши, която е на посещение у нас. На откриването присъства министърът на правосъдието Георги Георгиев, и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов не дойде.

Офисът се намира на бул. „Ал. Стамболийски“ №45 в София, където беше централата на ДПС и кабинетът на Ахмед Доган.

Предстои да проведем конкурс за нов европейски прокурор от България. Правим необходимото, за да изградим доверие и да изкажем общата ни воля по отношение проверката, която се води срещу отстранената Теодора Георгиева.

Ще стане ясно дали има кандидати като изтече срокът за кандидатстване, каза пред журналисти министърът на правосъдието Георги Георгиев. Той присъства на откриването на офис на Европейската прокуратура в София.

Той обясни, че причините да се забави отварянето на офис на Европейската прокуратура в България са много и предишните ръководства трябва да отговорят на тези въпроси. Радвам се, че след четири години и половина успяваме да открием офиса, каза Георгиев. Той допълни, че тази сграда е в по-добро техническо състояние от сградата на СДС, в която първоначално трябваше да бъде офисът.

Министър Георгиев посочи, че изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов има неотложни ангажименти и затова не присъства на събитието.