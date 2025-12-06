Подкрепата ни за Киев е непоколебима! Стармър, Макрон, Мерц и Зеленски се срещат в Лондон

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че ще пътува до Лондон в понеделник, за да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски, както и с министър-председателите на Великобритания и Германия Киър Стармър и Фридрих Мерц, за да обсъдят ситуацията в Украйна и текущите мирни преговори с посредничеството на САЩ, съобщи Ройтерс.
„Украйна може да разчита на нашата непоколебима подкрепа. Това е основната цел на усилията, които предприехме като част от "Коалицията на желаещите“, написа Макрон в „Екс“.
„Ще продължим тези усилия заедно с американците, за да предоставим на Украйна гаранции за сигурност, без които не може да има здрав и траен мир. Защото залогът в Украйна е залог за сигурността на Европа като цяло“, добави френският държавен глава.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3300
2
06.12 2025 в 22:45
905
1
06.12 2025 в 21:50
Излезе благотворителният календар на варненските пожарникари (галерия)
МФ публикува новия Бюджет'26 - осигуровките скачат от '27, повишават се МРЗ, майчинство, осигурителен доход
МФ публикува новия Бюджет'26 - осигуровките скачат от '27, повишават се МРЗ, майчинство, осигурителен доход
Съдът на ЕС не е издавал решение срещу влизането ни в еврозоната
Къмпинг ''Арапя'' е под вода
Говорит США: Има риск европейската цивилизация да бъде заличена