Подкрепата ни за Киев е непоколебима! Стармър, Макрон, Мерц и Зеленски се срещат в Лондон

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че ще пътува до Лондон в понеделник, за да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски, както и с министър-председателите на Великобритания и Германия Киър Стармър и Фридрих Мерц, за да обсъдят ситуацията в Украйна и текущите мирни преговори с посредничеството на САЩ, съобщи Ройтерс.

„Украйна може да разчита на нашата непоколебима подкрепа. Това е основната цел на усилията, които предприехме като част от "Коалицията на желаещите“, написа Макрон в „Екс“.

„Ще продължим тези усилия заедно с американците, за да предоставим на Украйна гаранции за сигурност, без които не може да има здрав и траен мир. Защото залогът в Украйна е залог за сигурността на Европа като цяло“, добави френският държавен глава.