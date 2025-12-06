Къмпинг ''Арапя'' е под вода

06 декември 2025
Наводненият къмпинг

Снимка Фейсбук група Арапя нощувки
Водна стихия на "Арапя"

Голямо наводнение има на къмпинг "Арапя"в община Царево, след като в района на Странджа и село Изгрев са паднали 130 л дъжд на квадратен метър.

Според Община Царево са наводнени предимно незаконни обекти до поречието на реката и в земеделски земи. Пътят за с. Лозенец е проходим.

Община Царево съобщава каква е обстановката по пътищата в района:

Локални наводнения:

- с.о. Арапя, наводнени предимно незаконни обекти до поречието на реката и в земеделски земи, пътят за с. Лозенец е проходим;

- отворен е републиканският път за с. Варвара заради голямо количество вода на пътното платно, което се стича от извън урбанизирани територии.
- Наводнен е пътят зад в. с. Лозенец, заради вода идваща от главния път.

Дъждът намалява, реките и деретата са проводими и водата се изтича нормално.

Шофирайте внимателно, продължава да се стича вода от горските райони.

Дежурните екипи са на разположение.

