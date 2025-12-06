Къмпинг ''Арапя'' е под вода

Голямо наводнение има на къмпинг "Арапя"в община Царево, след като в района на Странджа и село Изгрев са паднали 130 л дъжд на квадратен метър.
Според Община Царево са наводнени предимно незаконни обекти до поречието на реката и в земеделски земи. Пътят за с. Лозенец е проходим.
Община Царево съобщава каква е обстановката по пътищата в района:
Локални наводнения:
- с.о. Арапя, наводнени предимно незаконни обекти до поречието на реката и в земеделски земи, пътят за с. Лозенец е проходим;
- отворен е републиканският път за с. Варвара заради голямо количество вода на пътното платно, което се стича от извън урбанизирани територии.
- Наводнен е пътят зад в. с. Лозенец, заради вода идваща от главния път.
Дъждът намалява, реките и деретата са проводими и водата се изтича нормално.
Шофирайте внимателно, продължава да се стича вода от горските райони.
Дежурните екипи са на разположение.
