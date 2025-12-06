Къмпинг ''Арапя'' е под вода

Голямо наводнение има на къмпинг "Арапя"в община Царево, след като в района на Странджа и село Изгрев са паднали 130 л дъжд на квадратен метър.

Според Община Царево са наводнени предимно незаконни обекти до поречието на реката и в земеделски земи. Пътят за с. Лозенец е проходим.

Община Царево съобщава каква е обстановката по пътищата в района: