Лошото време не позволява евакуация на моряците от заседналия край Ахтопол танкер

OFFNews 06 декември 2025 в 09:43 755 1
Експлозията на танкера

Снимка Turkish Directorate General for Maritime
Експлозията на танкера "Кайрос"

Лоши метеорологични условия не позволяват да бъдат евакуирани моряците от засегналия край Ахтопол танкер "Кайрос".

На борда на танкера има десет моряци. "Кайрос" плава под флага на Гана. Корабът е стабилен, но морето е бурно и извършването на спасителна операция е в изчакване, стана ясно от интервю на директора на ГД "Гранична полиция" Антон Златанов пред Нова тв.

"В петък около 12:15 часа танкерът навлезе от южна посока в нашите териториални води. Първоначално той не отговаряше на радиокомуникацията и на повикванията от българска страна. Но по-късно установихме комуникация. Екипажът спази разпореждането и пусна котва. В момента е стабилен на мястото срещу Ахтопол, но морето е бурно и не позволява извършването на спасителната операция в момента", заяви Златанов.

По данни на екипажа плавателният съд би трябвало да е без товар. Моряците са заявили желание да бъдат евакуирани.

Санкционираният танкер Kairos, който беше поразен от Службата за сигурност на Украйна с дронове в Черно море северно от Босфора, заседна край бреговете на Ахтопол.

    Коментари
    8547

    1

    ctef

    06.12 2025 в 11:26

    -0
    +0
    Ахтопол има опит с разбити кораби.
     
