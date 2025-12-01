Европрокуратурата предаде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних

Европейската прокуратура (EPPO) внесе в съда дело срещу бившия кмет на Варна Иван Портних, бившия областен управител на града Стоян Пасев, както и срещу двама държавни служители от Изпълнителна агенция "Морска администрация" за измама, свързана с реконструкция на рибарското пристанище в града.

Четиримата са обвинени във фалшифициране на официални документи и предоставяне на невярна информация с цел незаконно получаване на 3,4 милиона евро от европейски и национални средства за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на Варна, подаден от Общината на града (бенефициент).

Според разследването обаче такова пристанище не е съществувало към момента на подаване на заявлението за финансиране, съобщиха от Европейската прокуратура. Въз основа на доказателствата, парцелите, включени в заявлението като съществуващо пристанище, всъщност са били регистрирани в кадастралния план на Варна като скали, пясък и друг вид сгради.

Разследването показа, че бенефициентът е сглобил няколко понтона като плаващи кейове с единствената цел да регистрира обекта като съществуващо пристанище.

С помощта на длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Морска администрация" парцелите в крайна сметка са регистрирани като пристанище.

Очакваните щети за бюджета на ЕС са приблизително 2,8 милиона евро (5 603 035,97 лева), като допълнителните очаквани щети за националния бюджет са 675 475 евро (1 321 115,78 лева).

Ако бъдат признати за виновни, бившият кмет и бившият областен управител са изправени пред присъди от две до осем години лишаване от свобода.

Останалите обвиняеми са изправени пред присъди до пет години лишаване от свобода.

Съдът може също така да забрани на обвиняемите да заемат определени държавни или обществени длъжности.

Случаят е докладван за първи път на Европейската прокуратура от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) след съмнения за евентуални сериозни нередности и измами. OLAF също така е оказала подкрепа на разследването.

Главна дирекция „Национална полиция“ - София (ГДНП) е провела допълнителни разследващи действия.

Европейската прокуратура отговаря за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.