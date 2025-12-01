Европрокуратурата предаде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних

Четиримата са обвинени във фалшифициране на официални документи и предоставяне на невярна информация с цел незаконно получаване на 3,4 милиона евро от европейски и национални средства

OFFNews 01 декември 2025 в 10:44 3136 8
Иван Портних

Снимка БГНЕС/Надежда Пеева
Иван Портних

Европейската прокуратура (EPPO) внесе в съда дело срещу бившия кмет на Варна Иван Портних, бившия областен управител на града Стоян Пасев, както и срещу двама държавни служители от Изпълнителна агенция "Морска администрация" за измама, свързана с реконструкция на рибарското пристанище в града.

Четиримата са обвинени във фалшифициране на официални документи и предоставяне на невярна информация с цел незаконно получаване на 3,4 милиона евро от европейски и национални средства за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на Варна, подаден от Общината на града (бенефициент).

Според разследването обаче такова пристанище не е съществувало към момента на подаване на заявлението за финансиране, съобщиха от Европейската прокуратура. Въз основа на доказателствата, парцелите, включени в заявлението като съществуващо пристанище, всъщност са били регистрирани в кадастралния план на Варна като скали, пясък и друг вид сгради.

Разследването показа, че бенефициентът е сглобил няколко понтона като плаващи кейове с единствената цел да регистрира обекта като съществуващо пристанище.

С помощта на длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Морска администрация" парцелите в крайна сметка са регистрирани като пристанище.

Очакваните щети за бюджета на ЕС са приблизително 2,8 милиона евро (5 603 035,97 лева), като допълнителните очаквани щети за националния бюджет са 675 475 евро (1 321 115,78 лева).

Ако бъдат признати за виновни, бившият кмет и бившият областен управител са изправени пред присъди от две до осем години лишаване от свобода.

Останалите обвиняеми са изправени пред присъди до пет години лишаване от свобода.

Съдът може също така да забрани на обвиняемите да заемат определени държавни или обществени длъжности.

Случаят е докладван за първи път на Европейската прокуратура от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) след съмнения за евентуални сериозни нередности и измами. OLAF също така е оказала подкрепа на разследването.

Главна дирекция „Национална полиция“ - София (ГДНП) е провела допълнителни разследващи действия. 

Европейската прокуратура отговаря за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.

    Октим

    01.12 2025 в 12:09

    Тази мутра заслужава доживотна присъда само заради името, което има! Да не говорим вече за престъпленията, които е вършил ...

    Пакоджет

    01.12 2025 в 12:05

    Johnny, не. Чакаме бившата служителка от общината да подаде сигнал срещу европрокуратурата. Например, че нямат официален брак техните съпруги и не трябва да се представят с фамилиите им.

    Constanza

    01.12 2025 в 11:56

    А нашата прокуратура си има друга работа...

    sandman

    01.12 2025 в 11:41

    Чудо голямо. Поне 3/4 от паплачта в Блатото е корумпирана.

    Те са против корупцията само докато нямат възможност да прибират подкупи.

    IvoIvo

    01.12 2025 в 11:32

    Еми хайде да видим дали ще последва нещо...

    Джендо Джедев

    01.12 2025 в 10:58

    Добре, че има Европрокуратура. Че ако чакаме на нашите бухалки...

    Yavor Asparuhov

    01.12 2025 в 10:55

    Порт (пристанище) них ( няма)! Мутрата, бивш кмет е бил ясен и е невинен :). Да са чели между редовете ;)

    Johnny B Goode

    01.12 2025 в 10:55

    Шах с пешката.
    Пламенка ще я викат ли за свидетел?
     
