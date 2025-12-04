Излезе благотворителният календар на варненските пожарникари (галерия)

Варненски пожарникари са моделите в благотворителния календар, средствата от който ще бъдат дадени в подкрепа на децата на загинали и пострадали при изпълнение на служебния си дълг служещи от системата на МВР.

Инициативата бе представена днес, а сред гостите бяха зам.-областният управител Айрие Ибрямова и зам.-кметът Илия Коев.

"Изработването на календар вече е традиция и всички се включват с желание, защото е в памет на татковците и майки герои и показва на децата им, че не са забравени", посочи Йоана Колева-Вълова, член на Управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР и зам.-председател на Синдикално дружество 32 в крайморския град.

Тя уточни, че събраните средства ще бъдат разпределени чрез кампанията „С обич за децата, в памет на бащите герои!“. Подкрепа ще получат деца от цялата страна.

"Тиражът на календара, който е с надслов „Герои в сянка“, е 3000 броя. Цената на единия е 25 лева. През тази година е създадена специална електронна платформа, чрез която всеки може да си поръча календар", посочи Колева-Вълова.

За моделите тя уточни, че има както млади мъже, така и пожарникари с по-голям стаж. Основно са от Варна, но има и няколко младежи, които са на обучение в града. Дами не са снимани, тъй като визията на календара не позволява и тяхното участие.

Снимките, които са дело на четирима фотографи, представят по артистичен начин решителността и денонощната готовност за реакция на пожарникарите. Един от фотографите – Деян Неделчев, днес посочи, че през тази година за пръв път са правени и снимки на терен – в една от горите край Варна, където имаше сериозен пожар.

Той уточни, че в рамките на работния процес е имало куриозни случаи, но всички предизвикателства са били успешно преодолени. В проекта участват 12 пожарникари - Христо Христов, Гълъбин Куюмджиев, Веселин Димитров, Ангел Ангелов, Георги Георгиев, Александър Кючуков, Георги Николов, Галин Тодоров, Теодор Петков, Александър Иванов, Йордан Русев и Димитър Цанков.