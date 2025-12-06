Съдът на ЕС не е издавал решение срещу влизането ни в еврозоната

Съдът на ЕС опроверга информацията, че е допуснал разглеждането на жалбата срещу влизането на България в Еврозоната от 1 януари, се казва в съобщение от Съда, цитирано от БНР.
"Общият съд не е вземал никакво решение по допустимостта, нито по основателността на жалбата", се посочва в съобщението по повод жалбата.
В профила си във фейсбук бившият вицепремиер от кабинета на Жан Виденов - Румен Гечев съобщи, че е бил уведомен, че Общият европейски съд с решение от 28 ноември 2025 г. е приел за допустима исковата молба за незаконосъобразност по приемането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г.
От Съда на ЕС уточняват, че жалбата е подадена на 15 септември 2025 г. и е заведена в регистъра от секретариата на Общия съд на Европейския съюз. "Завеждането на жалбата в регистъра, връчването ѝ на ответника и разпределянето на делото на съдебен състав са просто стандартни процесуални етапи. Общият съд не е вземал никакво решение по допустимостта, нито по основателността на жалбата", подчертават от базираната в Люксембург институция.
Оттам допълват, че завеждането на жалбата в регистъра, връчването ѝ и разпределянето на делото на съдебен състав по никакъв начин не предопределят изхода на делото, посочва БНР.
