14 души са привлечени към отговорност за безчинствата на протеста, 10 са в ареста

OFFNews 03 декември 2025 в 13:09 1532 1
Арестувани

Снимка Архив

Четиринайсет души са привлечени под отговорност за безчинствата по време на протеста на 1 декември. 10 от тях са в ареста, а на останалите са им наложени различни мерки за неотклонение. Софийската районна прокуратура наблюдава 16 производство за хулигански действия.

Шестима от задържаните имат и предишни криминални проявления, двама са осъждани за шофиране след употреба на наркотици и за трафик на бежанци, а други двама са с висящи производства. Всички са на възраст между 18 и 36 години. Трима не са с адресна регистрация в София.

Събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемите са извършили хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Те са замеряли полицейски служители с различни предмети – камъни, пиротехника и стъклени бутилки, обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни предмети, които са хвърляли по кордона от полицейски служители и по автомобили на МВР, съобщават от СРП.

Деянията се отличават с изключителен цинизъм и дързост – осъществени са на публично място, в присъствието на много граждани при демонстрация на безнаказаност и на пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави.

Разследванията продължават, продължават да постъпват и материали от полицейските управления за хулигански прояви, като наблюдаващите прокурори са дали подробни указания за действията, които следва да се извършат в хода им. Указано е да се изискат допълнителни записи от камери, да се разпитат множество свидетели и да се направят експертизи на видеозаписите. След доклад на материалите, събрани в хода на досъдебните производства, наблюдаващите прокурори ще преценят основанията за искане за налагане на постоянен арест.

    Коментари
    случайно прочетох

    03.12 2025 в 16:21

    Кой е организатор на вандалите? Кой им е платил?
     
