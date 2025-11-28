Общината ще обжалва определението, с което съдът спря поскъпването и разширението на зоните в София

Столичната община ще обжалва определението, с което съдът спря поскъпването и разширението на зоните в София.

Определението на Административния съд - София град блокира изпълнението на Наредбата за паркиране.

"Въвеждането на новите правила остава блокирано и вместо да влязат в сила от 5 януари 2026 г., ще трябва да се изчака окончателното решение на Съда относно законосъобразността на приетите изменения. Тази временна мярка затруднява планирането на предстоящите дейности и създава допълнителна несигурност за гражданите и бизнеса. Общината ще настоява пред по-горната инстанция Определението да бъде отменено и процесът по модернизация на системата за паркиране да продължи по планирания график" - заявиха в петък следобед от СО.

От Столичната община заявиха още, че "съдът не е обявявал Наредбата за нищожна. Определението не съдържа подобен извод и не представлява решение по същество. Съдът тепърва предстои да се произнесе по законосъобразността на нормативния акт. Постановената мярка е само временно спиране на предварителното изпълнение до окончателното разглеждане на жалбите. Всякакви твърдения, че наредбата е „нищожна“, са неверни и не почиват на съдебния акт".

"Писменото становище по делото бе внесено от страна на Столичната община в Съда в сряда, а още в четвъртък вечерта Съдът постанови Определението си. Тази нетипично бърза последователност на процесуалните действия естествено поставя въпросът доколко съдът е имал възможност да се запознае в пълнота с аргументите на общината, преди да уважи постъпилите жалби, сред които и тази от Движението за права и свободи" - заявиха от СО.

Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев

Ивайло Йонков и активистът Петър Петков в сблъсък за разширяването и поскъпването на зоните в София