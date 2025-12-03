18 г. затвор за шофьора, убил французин на Околовръстното шосе

Софийският градски съд призна за виновен Димитър Любенов, който уби французин, а съпругата на чужденеца получи тежки травми, на 18 г. затвор. Присъдата е на първа инстанция и адвокатът на Любенов се закани да обжалва.

СГС прие престъплението за умишлено и отне книжката му доживот.

Инцидентът на Околовръстното шосе в столицата е от 2022 г. Любенов е карал със 195 км/час при разрешени 80 километра и с 1,73 промила алкохол и кокаин в кръвта. Освен това докато шофирал, пишел и SMS на жена си.

На предходното заседание Любенов обяви, че полицаите Любка Гечева и Георги Малински му казали, че за по-сигурно ще го придружат, но не си спомня дали им платил за тази "услуга".

Двамата бивши полицаи бяха оправдани за това, че са взели 200 лв., за да ескортират Любенов.

Докато тече обжалването, Димитър Любенов ще е под домашен арест.