На 96 години почина световноизвестният архитект Франк Гери.

Името му се прослави благодарението на неговата авангардна и експериментална архитектура. Най-популярното му дело е покритият с титан дизайн на музея "Гугенхайм" в Билбао, Испания.

Прочува се години по-рано, когато препроектира собствения си дом в Санта Моника, Калифорния, използвайки материали като ограда от мрежа, шперплат и гофрирана стомана.

Смъртта му беше потвърдена от шефа на екипа му Меган Лойд. Гери оставя две дъщери от първия си брак, Лесли и Брина, както и съпругата си Берта Исабел Агилера и двамата им сина, Алехандро и Самуел.

Музеят Гугенхайм Снимка: Getty Images

Домът на Гери в Санта Моника, 1980 г. Снимка: Getty Images