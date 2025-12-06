Във Флорида САЩ и Украйна преговарят за войната

Висши представители на САЩ и Украйна призоваха съвместно Русия да покаже „сериозен ангажимент към дългосрочен мир“, след като преговорите в Москва по-рано тази седмица не доведоха до пробив.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност на Украйна, отправиха призива след два дни „конструктивни дискусии“ във Флорида, САЩ, съобщава Би Би Си.

В изявление те заявиха, че перспективата за прекратяване на войната в Украйна зависи от „готовността“ на Русия да предприеме „стъпки към деескалация и прекратяване на убийствата“.

Преговорите, в които участва и зетят на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер, ще продължат за трети ден в събота.

„Краят на войната и надеждни стъпки към прекратяване на огъня и деескалация са необходими, за да се предотврати нова агресия“, се казва в изявлението, направено по повод шестия кръг от дискусиите, проведени в рамките на последните седмици.

По време на преговорите във Флорида украинският екип беше информиран за разговорите между най-висшия чуждестранен пратеник на Тръмп и руския президент Владимир Путин по-рано тази седмица.

Във вторник Уиткоф прекара почти пет часа с Путин в Москва, след което Кремъл заяви, че не е постигнато „никакво споразумение“ по проекта за мирния план на САЩ.

Кремъл заяви, че Путин е готов да продължи да се среща с американците „колкото пъти е необходимо“, но Украйна и нейните съюзници в Европа поставиха под съмнение ангажимента на руския лидер да сложи край на войната.

В петък украинският президент Владимир Зеленски заяви, че иска „да получи пълна информация за това, което е било казано в Москва и какви други претексти е измислил Путин, за да удължи войната“.

Киев настоя за ревизия на мирния план на САЩ, който беше широко възприет като благоприятен за Москва, когато първоначалната версия беше изтекла в медиите. Оттогава планът претърпя няколко промени, макар че по-новата версия не е била оповестена публично.

Между двете страни остават основни спорни въпроси, включително гаранции за сигурността на Украйна след войната и териториални отстъпки, допълва Би Би Си.

В момента Русия контролира около една пета от територията на Украйна, включително части от Донбас в източната част на страната, състоящ се от регионите Донецк и Луганск.

В интервю за India Today в петък Путин предупреди украинските войски да се оттеглят напълно от региона тази седмица, като заяви, че в противен случай Русия ще „освободи тези (Донбас)територии със сила“.

Преди посещението на САЩ в Кремъл Путин беше заснета в армейска униформа в руски команден пункт, където командири го информираха, че са превзели стратегическия град Покровск в Донецка област, както и други близко разположени населени места.

Украйна отхвърля твърдението, че е загубила контрол над града.

Киев и европейските му съюзници считат, че най-ефективният начин да се възпрепятства Русия да атакува отново в бъдеще е да се предостави на Украйна членство в НАТО или да се предоставят всеобхватни гаранции за сигурност.

Русия е категорично против, а Тръмп също многократно е давал да се разбере, че няма намерение да позволи на Украйна да се присъедини към военния алианс, посочва Би Би Си.

Перспективата за присъединяване на Украйна към НАТО беше „ключов въпрос“, който беше обсъден в Москва, заяви Кремъл в сряда.

Тръмп заяви, че преговорите са били „доста добри“, но е твърде рано да се каже какво ще се случи. Той каза, че е твърде рано да се каже какво ще се случи, тъй като „за танго са нужни двама“.