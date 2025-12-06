Гръцките фермери пуснаха тировете през Кулата, но за утре не се знае нищо

След шестчасова блокада движението на тежкотоварни камиони на граничния пункт "Кулата - Промахон" беше възстановено.
Поредната изненада на гръцките фермери от района на Серес, които снощи обявиха, че в почивните дни няма да създават проблеми по границата, изнерви превозвачите. Те се заканиха с контраблокади, ако това продължи и идната седмица. Другият граничен пункт в района -" Илинден - Ескохи", беше отворен за всички превозни средства.
Тази сутрин стачният комитет на протестиращите фермери от района на Серес обяви, че е взел решение за блокада на границата.
Всъщност, от началото на протеста самите земеделци не излизат на пътното платно с тракторите си, които са над 800, а уведомяват гръцките полицейски власти и преграждат входа към Гърция с няколко конуса. Малко преди 11 часа българските гранични власти бяха уведомени, че движението на камиони се блокира и в двете посоки.
В ранния следобед протестиращите спряха за около час и леките автомобили, пътуващи от Гърция за България.
На наша територия тежкотоварните автомобили се спираха на няколкостотин метра преди пункт "Кулата", като бяха осигурени и буферни паркинги в района. И макар че трафикът не е голям през почивните дни, неизвестността кога пътят е отворен и затворен създава напрежение сред международните шофьори, които се заканиха, че ако това продължи, в понеделник, осми декември, ще организират контра блокада.
Блокадата днес продължи точно шест часа. За пореден път фермерите не се съобразиха и с апела на гръцката полиция предварително да ги информират за времето на блокадите и тяхната продължителност.
Няма яснота дали и кога в утрешния ден най-натовареният пункт на границата ни с Гърция ще бъде блокиран, съобщава БНР.
06.12 2025 в 20:29
