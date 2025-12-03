Бивш шеф на ДАБ е окончателно осъден за доставката на излишен салам

Бившият главен секретар на Държавната агенция за бежанците Златко Александров е осъден окончателно за безстопанственост заради излишна поръчка за 5 тона телешки салам. Това става ясно от решение на Върховния касационен съд, с което е оставена в сила условната му присъда от една година с 3-годишен изпитателен срок и глоба от 1000 лв., съобщи правният сайт "Лекс".

Александров беше подсъдим за безстопанственост, защото сключил договор с фирма за доставка на ненужни 5 т телешки салам за изхранване на чужденците в центровете за настаняване. Щетата за ДАБ е над 22 000 лв., тъй като колбасът бил с изтекъл срок на годност и трябвало да бъде унищожен.

Разследването и процесът срещу Александров продължиха близо 10 г. Става дума за сключен в края на 2015 г. договор за доставка на 8 тона телешки салам, като в хода на делото стана ясно, че по това време в складовете на агенцията е имало над 1,5 тона от същия колбас, чийто срок на годност скоро изтичал. Затова нуждите на агенцията покривали нова доставка на по-малко от 3 тона от салама, а останалите над 5 тона били излишни.

Въпреки че Александров бил уведомен за тези обстоятелства, той не направил нищо, за да замени колбаса с друг вид с по-дълъг срок на годност.

В решението на ВКС се казва, че Александров сключил договора за доставка на излишния салам въпреки явното несъгласие на свои колеги. Освен това контрактът бил подписан с клауза за доставяне на цялото количество наведнъж, въпреки многократното обсъждане на въпроса за изтичащия срок на годност на месото и намаляващия брой на изхранваните бежанци. Александров обаче не е предприел нищо за предотвратяване на бракуването му.

Според ВКС Александров е нарушил задължението си да следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата на агенцията.

Златко Александров беше освободен от ДАБ в началото на 2016 г. Година по-късно прокуратурата му повдигна обвинение, след като беше разследван от спецзвеното "Антикорупция". През 2020 г. делото беше внесено в съда и приключи за 5 г., след като условната му присъда беше оставена в сила и от апелативния, и от касационния съд.