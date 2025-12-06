Русия порази ЖП възел край Киев и енергийни обекти, в 6 области се събудиха без ток

Русия тази нощ предприе масирана атака с ракети и дронове срещу Украйна, като при ударите беше поразен железопътен възел край Киев, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на железопътната компания "Укрзализниця".

Освен това, в нощта на 5 срещу 6 декември Русия извърши масирана ракетна атака и атака с дронове срещу енергийна инфраструктура в осем региона, което доведе до прекъсвания на електрозахранването в шест региона по данни на Министерството на енергетиката, съобщи украинската агенция "Униан".

"Врагът продължава да нанася умишлени удари по железопътната инфраструктура. Тази нощ бяха нанесени щети по гара Фастов и подвижния състав на крайградските влакове. Няма жертви, но движението на крайградските влакове е нарушено", пише в публикуваното в "Телеграм" изявление на "Укрзализниця", цитирано от БТА.

Службата за спешна помощ съобщи за пожар и разрушения на територията на железопътна гара и депо край Киев, но не оповести повече подробности. В съобщението се посочва, че има повредени инфраструктурни обекти и в Черниговска област.

Украинското министерство на енергетиката съобщи, че снощните руски удари са засегнали енергийната инфраструктура в осем области. На много места има прекъсвания на тока. "Вече се извършват аварийни ремонтни работи, където условията за безопасност го позволяват", пише министерството на енергетиката в "Телеграм". Засегнати са били Киевска, Черниговска, Лвовска, Одеска, Запорожка, Днепропетровска, Николаевска и Харковска области.

„В резултат на нападението, клиенти в Одеска, Черниговска, Киевска, Харковска, Днепропетровска и Николаевска области останаха без ток от тази сутрин. Вече се извършват аварийни възстановителни работи, където ситуацията със сигурността позволява. Енергийните работници правят всичко възможно, за да възстановят електрозахранването на всички клиенти възможно най-бързо“, се отбелязва в изявлението.