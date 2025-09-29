Съдът на ЕС свиква голям състав по казуса с отстраняването на Андрей Гюров от БНБ

Казусът с отстраняването на Андрей Гюров като подуправител на БНБ стигна до Съда на Европейския съюз и ще бъде разгледан от голям състав от 15 съдии, начело с председателя на СЕС Кун Ленартс. В него ще участват също всички държави членки на съюза, включително и на Великобритания, Лихтенщайн, Исландия и Норвегия, Европейската централна банка, Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС. Заседанието е насрочено за 18 ноември, съобщи правният сайт "Лекс".

СЕС разглежда в този голям състав само най-значимите случаи, което показва важността на казуса с Гюров, пратен в Люксембург от съдиите от Върховния административен съд. Те трябва да решат дали да отменят решението на Управителния съвет на БНБ за освобождаването му.

До сегашния казус се стигна след като Комисията за противодействие на корупцията изпрати на БНБ свое решение, в което установява несъвместимост при Гюров. Тя се обосновава с "участието му като съдружник в "Йонтех Инженеринг" ООД, както и във връзка с осъществяваната от него дейност като член на управителен орган на юридически лица с нестопанска цел: Сдружение "Балкански – Паница Институт за научни издирвания" и Сдружение "Голф-клуб Благоевград".

Гюров обжалва не само решението на УС на БНБ, но и това на КПК, на което стъпи Централната банка. В края на 2024 г. Административният съд София-град (АССГ) прие, че решението на КПК е нищожно, тъй като тя не е конституирана съобразно установените в закона ред и условия и съответно е некомпетентен орган без възложен мандат. Освен това АССГ констатира и серия от процесуални нарушения, както и прие, че КПК въобще не е компетентна да се произнася за наличието на основания за освобождаване на член на УС на БНБ. Това решение обаче не е влязло в сила, тъй като беше оспорено пред ВАС, който пък спря делото, защото чака произнасянето на съда в Люксембург.

Преди да им отговорят 15-имата съдии от СЕС искат да чуят позицията на ЕК, ЕЦБ, всички държави членки, както и на БНБ, и на българското правителство по някои съществени въпроси, свързани с казуса на Гюров. Например какъв е разумният срок за отстраняване по несъвместимост на член на УС на национална централна банка; кой следва да го определя – законодателят и самият УС, както и дали неспазването на този срок може да доведе до освобождаване от длъжност въз основа на закон, като българския Закон за противодействие на корупцията.

Освен това СЕС търси позицията на всички заинтересовани субекти по делото и за това дали независимостта на компетентния за освобождаване от длъжност орган предполага, че самият той (УС на БНБ) следва да преразгледа всички факти, в които е упрекнато лицето. Т.е. по отношение на казуса с Андрей Гюров – дали УС на БНБ е следвало сам да преразгледа всички факти, които КПК сочи за установени.

Българското правителство пък ще трябва да изясни пред големия състав на Съда на ЕС сроковете за подаване на декларациите за несъвместимост и за имущество и интереси, както и да посочи какъв е срокът за отстраняване на установена несъвместимост.