Екипажът на Кайрос не иска да бъде евакуиран, а корабът да бъде провлачен в безопасна зона

Ще се проверява как плавателният съд се е озовал в български води

OFFNews 06 декември 2025 в 14:35 2421 4
Кайрос при украинския удар
Кайрос при украинския удар.

Десетчленният екипаж на моторен кораб „Кайрос“, намиращ се в териториалните води на България край Ахтопол, е добре. Те разполагат с храна и вода за няколко дни, а българските власти са в контакт с тях, съобщават от транспортното министерство.

Корабът, плаващ под флага на Бенин, е празен и няма товар на борда. Корабът не представлява опасност за околната среда. Това съобщи Румен Николов, главен директор на ГД „Спасително-аварийна дейност“ към ИА “Морска администрация” на брифинг по-рано днес.

Екипажът на кораба не иска да бъде евакуиран, а плавателният съд да бъде провлачен в безопасна зона.

Към момента операция по провлачване не може да бъде осъществена поради метеорологичните условия - вятърът достига над 15 м/сек, а височината на вълните е 4–5 бала.

Ситуацията се следи постоянно от ИА „Морска администрация“, ГД „Гранична полиция“, Военноморските сили и местните власти. Катер на ГД “Гранична полиция” е тръгнал тази сутрин към плавателния съд, но неблагоприятните метеорологични условия не са позволили достигането му. ГД "Гранична полиция" извършва постоянно наблюдение с термовизионни камери на плавателния съд.

Българските власти остават в готовност и операцията ще бъде извършена при първа възможност.

Предстои да бъдат изяснени причините за навлизането на кораба в териториалните води на България.

Кайрос е един от корабите от така наречения сенчест флот на Русия. Той бе поразен от украински надводни дронове заедно с Вират - друг танкер, обслужващ тайния износ на петрол на Кремъл. Това се случи в турски териториални води. Преди ден се появиха информации, че турските власти нарочно са довлачили кораба Кайрос в български води и са го изоставили у нас. 

    2970

    4

    Джендо Джедев

    06.12 2025 в 21:34

    -0
    +0
    Ако орките си го поискат, сламеното ни правителство ще го ремонтира и ще го изтегли в международни води. На следващите избори пак ходете за гъби!

    1520

    3

    nms

    06.12 2025 в 20:33

    -0
    +2
    То се изясни, коледен подарък от турчалята а украинците му палнаха свещичките. Нашите така са си глътнали топките че направо са си сменили пола.
    Но иначе имаме граница и сме външна на НАТО даже.

    3537

    2

    Деспин Митрев

    06.12 2025 в 19:10

    -0
    +2
    Какво значи предстои да бъдат изяснени причините - капитан няма ли? Радио няма ли? Или не знаете английски? И какво значи екипажът не иска да бъде евакуиран, докато корабът се намира без разрешение в нечии териториални води? Що не ги посрещнете с хляб и сол, рашистки подлоги?!

    4000

    1

    xPirate

    06.12 2025 в 16:45

    -0
    +2
    Евакуация и ВМС да потренират над кораба

     
