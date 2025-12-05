Изтеклите мандати в съдебната власт раждат правни абсурди

Изтеклите мандати в съдебната система започнаха да раждат пълни правни абсурди. Решения на Висшия съдебен съвет и инспектората към него падат в съда поради тази причина и поради отказ да се съобразят с европейското законодателство.

Върховният административен съд постанови, че Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) няма правомощието да предлага образуването на производство за установяване на конфликт на интереси и дисциплинарка срещу прокурор от Враца заради решението на Съда на Европейския съюз.

Случаят, описан от "Лекс", има дълга предистория и е свързан с прекратена от обвинителя от Районната прокуратура във Враца Димитър Николов преписка по сигнал на медицинската сестра Наталия Станчева по повод извършвани задължителни антигенни тестове за COVID-19 от АЕЦ "Козлодуй", където работи съпругата на обвинителя.

Медицинската сестра подава сигнал в прокуратурата във връзка със задължителното извършване на антигенни тестове за COVID-19 на служителите в АЕЦ "Козлодуй", които са отсъствали от работа минимум седем дни. За да бъдат допуснати отново до работните си места, те е трябвало да представят негативен резултат от антигенен тест, направен до 48 часа преди да се явят на работа.

Въпросните тестове се правели в мазе на административната сграда на предприятието и в помещение в Спортно-оздравителен комплекс в Козлодуй от хора, които нямали право да правят това, твърди Станчева в сигнала. Опасенията ѝ са, че се е получавало струпване на хора за изследване, което е създавало риск от разпространение на заразата.

На случаен принцип сигналът попада при Димитър Николов от Районната прокуратура-Враца. На 20 март 2023 г. Николов отказал да образува досъдебно производство поради липса на данни за престъпление и прекратил преписката. Постановлението е потвърдено от заместник окръжен прокурор на Враца.

Медицинската сестра обаче подава сигнал до ИВСС за конфликт на интереси. След проверка инспекторатът внася предложение в Прокурорската колегия на ВСС за установяване на конфликт на интереси и за налагане на дисциплинарно наказание на Димитър Николов. Колегията не установява конфликт и не го наказва.

ИВСС обаче обжалва, но през ноември 2024 г. тричленен състав на ВАС отхвърля жалбата и потвърждава решението на Прокурорската колегия.

Делото стига до касационната инстанция след оспорване от страна на Инспектората към ВСС. Но петчленният състав на ВАС спира делото до произнасянето на СЕС, което става факт на 30 април т.г. В него ясно се казва, че оставането на инспекторите от ИВСС на постовете им след края на мандата им, без да е предвидено изрично в закон, както и без ясен краен срок, нарушава независимостта на съда, не означава, че органът е с отнета компетентност, а че са ограничени само някои негови функции, с които би се засегнала независимостта на магистратите.

Делото пред ВАС е възобновено и сега петчленният състав окончателно отхвърля жалбата на инспектората.

Подобен е случаят с друг прокурор Владимир Чавдаров Станков от Апелативната прокуратура-Варна. Срещу него е образувано дисциплинарно производство през 2023 г. за държане на боеприпаси над разрешения минимум. Но с влязла в сила на 3 декември 2024 г. присъда. Станков е признат за НЕВИНОВЕН по повдигнатото му обвинение, послужило като основание за образуването на дисциплинарка срещу него. Освен това деянието е декриминализирано с изменение на Наказателния кодекс.

Въпреки това на 2 юли 2025 г. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет решава да го накаже с намаляване на заплатата с 10% за срок от 7 месеца.

Освен че СГС признава Владимир Станков за невинен, Прокурорската колегия се произнася след решение на Съда на Европейския съюз от 20 април 2025 г. по три дела и заключава, че "принципът на независимост на съдиите не допуска практиката на държава членка членовете на орган на съдебната система на тази държава, които са избрани от нейния парламент за определени мандати и имат правомощия да проверяват дейността на магистратите при осъществяване на техните функции, да извършват проверки за почтеност и липса на конфликт на интереси при магистратите и да предлагат на друг орган на съдебната система образуването на дисциплинарно производство с оглед налагането на дисциплинарни наказания на магистратите — да продължат да изпълняват функциите си след края на установения в конституцията на посочената държава членка мандат".

Допълнителен "бонус" към това е, че мандатът на Висшия съдебен съвет е изтекъл на 3 октомври 2022 г. Въпреки това, независимо от оправдателната присъда и решението на СЕС, прокурор Станков е наказан, а дисциплинарното производство срещу него продължава.

Владимир Станков е награждаван многократно. През годините е получавал признание за работата си от различни институции, например: със Заповед № 2567/14.07.2009 г. на главния прокурор – плакет на Прокуратурата на Република България и грамота; със Заповед № РД-08-1586/06.12.2019 г. на главния прокурор – отличие знак „За заслуга“;, със Заповед № РД-08-1830/10.12.2021 г. на главния прокурор – парична награда. Остава въпросът защо прокурор с висока оценка както за работата си като ръководител, така и като редови прокурор, изведнъж става неудобен за системата и дългогодишните му постижения се игнорират.

Наскоро въпросът беше повдигнат и по повод изтеклия мандат на членовете на Прокурорската и Съдийската колегия на ВСС. Парадоксално, но за момента Върховният административен съд отказва да сезира Европейския съд по този въпрос, но исканията към съда за отправяне на преюдициални запитвания по делата, свързани с избор или дисциплинарна отговорност на магистрати, се увеличават.

Въпросът остава отворен, както по отношение на ВСС, така и по инспектората към него, който също е с отдавна изтекъл мандат.

Да не забравяме и случаят с висящото положение на и. ф. главния прокурор, когото Върховният касационен съд обяви за незаконен, Съдийската колегия прие същото за Борислав Сарафов, но прокурорите решиха, че разпоредбата в Закона за съдебната власт, че изпълняващ функциите не може да бъде повече от 6 месеца, не се отнасят за Сарафов, защото е заварено положение.