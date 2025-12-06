Движението през ''Кулата'' отново е ограничено

Oтното е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона при гранично контролно-пропускателния пункт (ГКПП) "Кулата", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
Причината е блокадата на стачкуващи гръцки фермери.
Трафикът на товарните автомобили се отклонява по обходен маршрут по път I-1 София - Кулата през пътен възел "Симитли" - път II-19 Симитли - ГКПП "Илинден".
По-рано от Главна дирекция "Гранична полиция" съобщиха, че е възстановено движението на камиони в двете посоки на преходите с Гърция.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Излезе благотворителният календар на варненските пожарникари (галерия)
МФ публикува новия Бюджет'26 - осигуровките скачат от '27, повишават се МРЗ, майчинство, осигурителен доход
МФ публикува новия Бюджет'26 - осигуровките скачат от '27, повишават се МРЗ, майчинство, осигурителен доход
Съдът на ЕС не е издавал решение срещу влизането ни в еврозоната