Движението през ''Кулата'' отново е ограничено

OFFNews 06 декември 2025 в 13:43 543 0
Oтното е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона при гранично контролно-пропускателния пункт (ГКПП) "Кулата", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Причината е блокадата на стачкуващи гръцки фермери.

Трафикът на товарните автомобили се отклонява по обходен маршрут по път I-1 София - Кулата през пътен възел "Симитли" - път II-19 Симитли - ГКПП "Илинден".

По-рано от Главна дирекция "Гранична полиция" съобщиха, че е възстановено движението на камиони в двете посоки на преходите с Гърция.

