Дъждовете наводниха улици в Пловдив

Дъждовете наводниха улици в Район "Южен" в Пловдив.

Според информация на полицията наводнени са кръстовищата на бул. "Александър Стамболийски" и бул. "Цар Борис III-продължение", както и на бул. "Александър Стамболийски" с бул. "Братя Бъкстон".

На тези участъци също са разположени полицейски патрули.

Преминаването там е възможно само за високопроходими автомобили. От страна на Община Пловдив са взети мерки за отводняване.

Днес заради продължителния дъжд, в района на трети тунел на път II-86 (Асеновград-Смолян), се е активирало свлачище. Паднала е земна маса върху платното за движение към град Смолян и пътят бе затворен, но малко преди 11 часа бе съобщено, че свлачището е разчистено и пътят - отворен.