Дъждовете наводниха улици в Пловдив

Дъждовете наводниха улици в Район "Южен" в Пловдив.
Според информация на полицията наводнени са кръстовищата на бул. "Александър Стамболийски" и бул. "Цар Борис III-продължение", както и на бул. "Александър Стамболийски" с бул. "Братя Бъкстон".
На тези участъци също са разположени полицейски патрули.
Преминаването там е възможно само за високопроходими автомобили. От страна на Община Пловдив са взети мерки за отводняване.
Днес заради продължителния дъжд, в района на трети тунел на път II-86 (Асеновград-Смолян), се е активирало свлачище. Паднала е земна маса върху платното за движение към град Смолян и пътят бе затворен, но малко преди 11 часа бе съобщено, че свлачището е разчистено и пътят - отворен.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Излезе благотворителният календар на варненските пожарникари (галерия)
МФ публикува новия Бюджет'26 - осигуровките скачат от '27, повишават се МРЗ, майчинство, осигурителен доход
МФ публикува новия Бюджет'26 - осигуровките скачат от '27, повишават се МРЗ, майчинство, осигурителен доход
Съдът на ЕС не е издавал решение срещу влизането ни в еврозоната