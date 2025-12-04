СРП поиска постоянен арест за 5 от задържаните след протеста

Софийската районна прокуратура (СРП) внесе в съда искания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо петима от обвиняемите – Ж.Ж., К.Й., Л.Т., М.И. и Н.А., за хулигански прояви на протеста в понеделник.

Към момента СРП наблюдава 16 досъдебни производства, като 14 души са привлечени към наказателна отговорност за извършване на хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Десет от тях до момента бяха задържани за срок до 72 часа.

Всичките петима обвиняеми, за които е поискана най-тежката мярка за неотклонение, са с предходни криминални прояви. Двама от тях -Ж.Ж. и К.Й. - вече са били осъждани, а други двама - М.И. и Л.Т.- са с висящи дела.

Решението за най-строгата мярка е взето въз основа на събрани твърди доказателства, включително свидетелски показания и видеозаписи, както и намерени пиротехнически изделия у някои от задържаните. Поради тежестта на събраните доказателства, прокуратурата счита, че има реална опасност тези петима да се укрият или да извършат нови престъпления, ако бъдат пуснати на свобода.

За останалите обвиняеми, които бяха задържани за 72 часа, са определени по-леки мерки за неотклонение. След преценка на събраните доказателства и като са взети предвид добрите характеристични данни, на И.С., М.Б. и Д.М. е наложена парична гаранция. Най-леката мярка – подписка – е определена за сина на Атанас Бобоков- Божидар Бобоков- и на Йоан Джироу.

В понеделник синът на Бобоков беше задържан, след като е бил заснет да блъска горяща кофа за боклук към полицаите. Що се отнася до Йоан Джироу, въпреки че и за него е определена най-леката мярка "подписка", позиция, разпространена от семейството му във фейсбук, оспорва причините за задържането. Според публикация на майката на Йоан и разказ на сестра му Ева Пейкова в социалната мрежа, Йоан не е участвал в действията на провокаторите в района на централата на ДПС, където е арестуван.

Вечерта на 1 декември той е бил на протеста заедно с приятели и сестра си. По време на активните сблъсъци между агитки и полиция, той се е намирал на съвсем различно място по бул. "Васил Левски". Малко след 23:00 ч. Йоан и приятелите му са тръгнали да се прибират и са минавали покрай централата на ДПС. В този момент групата им се е разделила, като Йоан и негова приятелка са изостанали назад. Именно тогава той е арестуван. Според сестра му Ева Пейкова към днешна дата причините за ареста му остават неясни, както и самият Йоан не е разбрал защо е бил задържан.

Появи се неофициална информация от близките на Йоан, че целта е била той да бъде свързан с Божидар Бобоков.

Разследванията по досъдебните производства продължават.