Благомир Коцев остава в ареста

10 октомври 2025 в 22:05
Благомир Коцев.

Снимка БГНЕС
Благомир Коцев.

Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. След двучасово заседание съдът прие, че съществува обосновано предположение за участието на Коцев в престъпните схеми.

Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано.

Съдът посочи, че множество свидетели обяснявали, че решаването на конкретни въпроси е било обвързано с материални облаги. Разпитани са и служители на общината, които са дали подробни обяснения относно процедурите. Една от служителките Биляна Атанасова подробно разказала, че на срещи се използва изразът "20 проблема за решаване" и всички знаели за какво става дума.

По делото бяха представени и нови доказателства. Прокуратурата се позова на нов "таен свидетел". Тайният свидетел е бил чужденец. С преводач от руски език е дал показанията си. Според прокурора Ангел Кънев става въпрос за "инвеститор, който посочил, че при срещи са му поискани пари - по 20 000 лв за всеки ПУП, за който кандидатства, както и че "само след плащане ще му бъдат одобрени намеренията".

Според съда Коцев разполага със значителен ресурс за достъп до документи като кмет, за да повлияе на свидетели, и има опасност да повлияе на разследването.

Съдът отново се спря и на показанията на бившия заместник-кмет Диан Иванов, като подчерта, че той е юрист с дългогодишен професионален опит. Иванов е разпитван три пъти – първите два на 8 и 9 юли, когато показанията му били изключително конкретни. Третият разпит е проведен на 2 октомври, когато той единствено заявил, че парите не са отивали в партийната касичка. Той обаче не обяснил кои твърдения, казани през лятото са неверни, а само повтарял, че всичко казано тогава е било под натиск и че не ги поддържа. 

В пледоарията си адвокат Николай Владимиров, защитник на Коцев, каза също, че щом миналата седмица съдът е преценил, че няма опасност общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов да извършат друго престъпление и ги е пуснал под домашен арест, то същото трябва да следва и за Коцев, тъй като обвинението им е едно и също. Владимиров допълни, че не е в битието на подзащитния му да извърши престъпление и това се потвърждава от факта, че в него са повярвали жителите на третия най-голям град и са го избрали за кмет.

Заседанието започна със забавяне, тъй като новият защитник на Коцев, адвокат Владимиров, пътуваше към столицата. Първоначалният му адвокат, Лулчева, не се яви, тъй като е заявила предварително планирано пътуване в чужбина. Въпреки предложението на прокуратурата делото да бъде отложено, обвиняемият настоя то да се проведе.

Молбата на Коцев за по-лека мярка за неотклонение е внесена вчера (09.10), час след като Софийският апелативен съд замени "задържането под стража" на Стефанов и Кателиев с "домашен арест".

Следващото заседание е на 16 октомври от 10 часа в Софийския апелативен съд.

    2973

    6

    Johnny B Goode

    10.10 2025 в 23:20

    -0
    +0
    Прокуратурата си намерила таен свидетел, който говорел само на руски.... Да се смееш ли, да плачеш ли.
    Прокуратурата знае ли на какво викат "Мусински свидетел"?

    1605

    5

    Mumko

    10.10 2025 в 23:16

    -0
    +10
    Ще излезе, че Благо с тази невинна физиономия не е никак невинен.
    Ако беше кмет от някоя друга партия, щяхте да го изядете с дрехите.... Ама те всички са маскари. Няма значение от кои са....

    10953

    4

    DARTH VADER

    10.10 2025 в 23:14

    -0
    +10
    Няма кмет на място с >10К души,да може да краде сам,за себе си...
    Имаше един опит за пробив в системата(за Иванчева говоря) и всички видяхме какво стана...

    Нищо лично против Коцев,просто всеки от тях е там,ако стане гаф,да опере пешкира...
    Защото много са хората и партиите и интересите на терен...

    Изключение прави само кмета на София,който(след 4-5 г )става лидер на партия и евентуално премиер...;)))

    10953

    3

    DARTH VADER

    10.10 2025 в 23:06

    -0
    +11
    Само да ти кажа,уважаеми Буда-на тази длъжност невинни няма...;)

    3010

    2

    Зла свекърва

    10.10 2025 в 23:05

    -11
    +7
    Бог да му дава сили, на него и на семейството му, за да издържат това изпитание. И ние се нуждаем от помощ, за да разберем най-сетне да се обединим срещу душманите на народа.

    Всеки вижда кой събира и кой разпилява, кой прави нещо градивно за бъдещето, и кой краде, кой иска у нас да има нормални градове и млади лекари, и кой участва само в схеми, за да превърта пари.

    Свобода за варненския кмет.
    И нека и ние станем по-активни. В Пазарджик ще има избори за общински съвет. Хора, гласувайте масово за листите на ППДБ, за да може градът ви да не бъде превзет от голямото Д.

    -2300

    1

    Сикаджийска Мутра - Буда

    10.10 2025 в 22:31

    -13
    +23
    Пред очите на цялата 5 милиона изпростяла туземна сган , убиват невинен човек ,при това значително по-интелигентен от средно статистическият Ганьо !

    Позор , падение...инквизитори .....мерзавци ... съдии и прокурори откровени престъпници в тоги !

    На тези съдии и прокурори желая , тежки болести , нещастия в семействата и нека Злото сполети децата им !
     