Благомир Коцев остава в ареста

Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. След двучасово заседание съдът прие, че съществува обосновано предположение за участието на Коцев в престъпните схеми.

Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано.

Съдът посочи, че множество свидетели обяснявали, че решаването на конкретни въпроси е било обвързано с материални облаги. Разпитани са и служители на общината, които са дали подробни обяснения относно процедурите. Една от служителките Биляна Атанасова подробно разказала, че на срещи се използва изразът "20 проблема за решаване" и всички знаели за какво става дума.

По делото бяха представени и нови доказателства. Прокуратурата се позова на нов "таен свидетел". Тайният свидетел е бил чужденец. С преводач от руски език е дал показанията си. Според прокурора Ангел Кънев става въпрос за "инвеститор, който посочил, че при срещи са му поискани пари - по 20 000 лв за всеки ПУП, за който кандидатства, както и че "само след плащане ще му бъдат одобрени намеренията".

Според съда Коцев разполага със значителен ресурс за достъп до документи като кмет, за да повлияе на свидетели, и има опасност да повлияе на разследването.

Съдът отново се спря и на показанията на бившия заместник-кмет Диан Иванов, като подчерта, че той е юрист с дългогодишен професионален опит. Иванов е разпитван три пъти – първите два на 8 и 9 юли, когато показанията му били изключително конкретни. Третият разпит е проведен на 2 октомври, когато той единствено заявил, че парите не са отивали в партийната касичка. Той обаче не обяснил кои твърдения, казани през лятото са неверни, а само повтарял, че всичко казано тогава е било под натиск и че не ги поддържа.

В пледоарията си адвокат Николай Владимиров, защитник на Коцев, каза също, че щом миналата седмица съдът е преценил, че няма опасност общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов да извършат друго престъпление и ги е пуснал под домашен арест, то същото трябва да следва и за Коцев, тъй като обвинението им е едно и също. Владимиров допълни, че не е в битието на подзащитния му да извърши престъпление и това се потвърждава от факта, че в него са повярвали жителите на третия най-голям град и са го избрали за кмет.

Заседанието започна със забавяне, тъй като новият защитник на Коцев, адвокат Владимиров, пътуваше към столицата. Първоначалният му адвокат, Лулчева, не се яви, тъй като е заявила предварително планирано пътуване в чужбина. Въпреки предложението на прокуратурата делото да бъде отложено, обвиняемият настоя то да се проведе.

Молбата на Коцев за по-лека мярка за неотклонение е внесена вчера (09.10), час след като Софийският апелативен съд замени "задържането под стража" на Стефанов и Кателиев с "домашен арест".

Следващото заседание е на 16 октомври от 10 часа в Софийския апелативен съд.