Благомир Коцев остава в ареста

Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. След двучасово заседание съдът прие, че съществува обосновано предположение за участието на Коцев в престъпните схеми.
Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано.
Съдът посочи, че множество свидетели обяснявали, че решаването на конкретни въпроси е било обвързано с материални облаги. Разпитани са и служители на общината, които са дали подробни обяснения относно процедурите. Една от служителките Биляна Атанасова подробно разказала, че на срещи се използва изразът "20 проблема за решаване" и всички знаели за какво става дума.
По делото бяха представени и нови доказателства. Прокуратурата се позова на нов "таен свидетел". Тайният свидетел е бил чужденец. С преводач от руски език е дал показанията си. Според прокурора Ангел Кънев става въпрос за "инвеститор, който посочил, че при срещи са му поискани пари - по 20 000 лв за всеки ПУП, за който кандидатства, както и че "само след плащане ще му бъдат одобрени намеренията".
Според съда Коцев разполага със значителен ресурс за достъп до документи като кмет, за да повлияе на свидетели, и има опасност да повлияе на разследването.
Съдът отново се спря и на показанията на бившия заместник-кмет Диан Иванов, като подчерта, че той е юрист с дългогодишен професионален опит. Иванов е разпитван три пъти – първите два на 8 и 9 юли, когато показанията му били изключително конкретни. Третият разпит е проведен на 2 октомври, когато той единствено заявил, че парите не са отивали в партийната касичка. Той обаче не обяснил кои твърдения, казани през лятото са неверни, а само повтарял, че всичко казано тогава е било под натиск и че не ги поддържа.
В пледоарията си адвокат Николай Владимиров, защитник на Коцев, каза също, че щом миналата седмица съдът е преценил, че няма опасност общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов да извършат друго престъпление и ги е пуснал под домашен арест, то същото трябва да следва и за Коцев, тъй като обвинението им е едно и също. Владимиров допълни, че не е в битието на подзащитния му да извърши престъпление и това се потвърждава от факта, че в него са повярвали жителите на третия най-голям град и са го избрали за кмет.
Заседанието започна със забавяне, тъй като новият защитник на Коцев, адвокат Владимиров, пътуваше към столицата. Първоначалният му адвокат, Лулчева, не се яви, тъй като е заявила предварително планирано пътуване в чужбина. Въпреки предложението на прокуратурата делото да бъде отложено, обвиняемият настоя то да се проведе.
Молбата на Коцев за по-лека мярка за неотклонение е внесена вчера (09.10), час след като Софийският апелативен съд замени "задържането под стража" на Стефанов и Кателиев с "домашен арест".
Следващото заседание е на 16 октомври от 10 часа в Софийския апелативен съд.
2973
6
10.10 2025 в 23:20
Прокуратурата знае ли на какво викат "Мусински свидетел"?
1605
5
10.10 2025 в 23:16
Ако беше кмет от някоя друга партия, щяхте да го изядете с дрехите.... Ама те всички са маскари. Няма значение от кои са....
10953
4
10.10 2025 в 23:14
Имаше един опит за пробив в системата(за Иванчева говоря) и всички видяхме какво стана...
Нищо лично против Коцев,просто всеки от тях е там,ако стане гаф,да опере пешкира...
Защото много са хората и партиите и интересите на терен...
Изключение прави само кмета на София,който(след 4-5 г )става лидер на партия и евентуално премиер...;)))
10953
3
10.10 2025 в 23:06
3010
2
10.10 2025 в 23:05
Всеки вижда кой събира и кой разпилява, кой прави нещо градивно за бъдещето, и кой краде, кой иска у нас да има нормални градове и млади лекари, и кой участва само в схеми, за да превърта пари.
Свобода за варненския кмет.
И нека и ние станем по-активни. В Пазарджик ще има избори за общински съвет. Хора, гласувайте масово за листите на ППДБ, за да може градът ви да не бъде превзет от голямото Д.
-2300
1
10.10 2025 в 22:31
Позор , падение...инквизитори .....мерзавци ... съдии и прокурори откровени престъпници в тоги !
На тези съдии и прокурори желая , тежки болести , нещастия в семействата и нека Злото сполети децата им !
