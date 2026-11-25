Унгарският премиер Петер Мадяр и украинския президент Володимир Зеленски играха волейбол и поднесоха цветя на военно гробище в Ужгород. Мадяр бе на първото си посещение в Украйна след идването си на власт през април като "ново начало" в двустранните отношения.

Вчерашната визита бе оценена като ключова за надеждите на Киев да ускори процеса по присъединяване към ЕС и да укрепи връзките си с Централна Европа, след като Унгария свали ветото си върху преговорите.

Целта на срещата бе да укрепи връзките между двете държави, влошили се по време на управлението на проруски настроения националистически лидер Виктор Орбан, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Мадяр се срещна със Зеленски в украинската област Закарпатие, където живее значителна унгарска общност. До края на Първата световна война районът е част от Кралство Унгария.

Двамата лидери участваха в церемония на гробище в Ужгород, административния център на Закарпатска област.

„Смятам този ден за исторически момент и за великолепна възможност да отворим нова глава в историята и отношенията между нашите две държави“, заяви Петер Мадяр.

Зеленски каза, че се радва на развитието на „важни добросъседски отношения с Унгария“.

Петер Мадяр, консерватор с проевропейска ориентация, отново недвусмислено осъди руската инвазия в Украйна, започнала през 2022 г.

„Унгарският народ категорично осъжда тази ужасна руска агресия, тази война, която вече близо пет години се води срещу цивилни и военни и която Русия води срещу една суверенна и свободна европейска държава“, заяви той.

Преди визитата Мадяр заяви, че ще поиска Украйна „още тази година или най-късно в началото на следващата“ да въведе нормативни разпоредби, гарантиращи на унгарското малцинство възможността да използва майчиния си език, например в болниците, домовете за възрастни хора или по време на спортни прояви.

Първата официална среща на четири очи между двамата лидери след победата на Петер Мадяр на парламентарните избори през април се състоя в средата на октомври в Брюксел. Преди това Зеленски одобри дългоочакван от Будапеща закон, който разширява езиковите права на националните малцинства в украинската образователна система.

След тази среща Мадяр заяви, че разглежда закона като „първа стъпка към възстановяване на взаимното доверие“.

Унгария поставяше приемането на подобни разпоредби като условие, за да престане да блокира започването на преговорите за членство на Украйна в ЕС. През юни Будапеща оттегли ветото си върху откриването на преговорите, след като двете страни постигнаха споразумение по въпроса за правата на етническото унгарско малцинство.

Впоследствие обаче Унгария блокира по-нататъшния напредък, обвинявайки Киев, че не спазва договореното. През септември Будапеща обяви също, че ще продължи да приема украинци, опитващи се да избегнат мобилизацията, въпреки европейско решение по въпроса.

Съмнения за затоплянето на двустранните отношения предизвика и неотдавнашният отказ на Будапеща да се присъедини към нов формат за регионално сътрудничество, предложен от Украйна и включващ осем карпатски държави.

Очакваше се тази инициатива, лансирана от Киев с цел укрепване на икономическите връзки със съседите му, да обедини Украйна, Румъния, Сърбия, Полша, Словакия, Чехия, Австрия и Унгария.

Унгарското Министерство на външните работи заяви, че Унгария „не е член на инициативата“, но „внимателно следи нейното създаване и развитие“.

Отношенията между Киев и Будапеща се влошиха особено след 2017 г., когато Украйна, за да намали влиянието на руския език, наложи украинския като основен език в средното образование.

По времето на Виктор Орбан Унгария, макар и член на ЕС и НАТО, продължи да поддържа тесни връзки с Русия и след нахлуването ѝ в Украйна.

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