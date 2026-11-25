По данни на Националното бюро за правна помощ (НБПП) от началото на годината 110 пострадали от домашно насилие са получили безплатна адвокатска помощ за съдебна защита. От средата на 2023 г., когато започва да действа механизмът за сътрудничество между Министерството на правосъдието, МВР, НБПП и адвокатските съвети в страната, подкрепа са получили общо 447 души.

Министерството на правосъдието представя тези резултати по повод 25 ноември – Международния ден за премахване на насилието срещу жените.

„25 ноември е повод отново да заявим, че всяка форма на насилие трябва да бъде ясно и категорично осъждана. Превенцията и противодействието на насилието изискват ясна институционална позиция, последователни усилия и ефективна защита на пострадалите. Това е ангажимент, който отстояваме всеки ден. Нито една жена не трябва да бъде принуждавана да търпи насилие или да се страхува да потърси помощ. Безплатната правна помощ е един от механизмите, чрез който даваме възможност на пострадалите да защитят правата си и да потърсят справедливост“, заяви министърът на правосъдието Николай Найденов.

От сигнала в полицията до съдебната защита

При установен случай на домашно насилие полицейските служители информират пострадалия за възможността да получи безплатна правна помощ. При желание съдействат за връзка с адвокатския съвет в населеното място. Те осигуряват адвокат, който може да посети засегнатото лице на място – в полицейското управление, кризисен център, лечебно заведение или друга институция, имаща отношение към защитата на тези лица.

Едно телефонно обаждане може да постави началото на защитата

Националният телефон за правна помощ 0700 18 250 предоставя възможност за безплатни консултации с адвокат, вписан в Националния регистър за правна помощ всеки делничен ден от 9:00 до 17:00 ч.

28 регионални центъра за безплатни правни консултации

През ноември в Карлово бе открит 28-ият Регионален център за консултиране. В тези центрове адвокатите предоставят безплатни правни консултации на граждани с ниски доходи, деца в риск, пострадали от домашно и сексуално насилие или трафик на хора, както и лица, ползващи социални услуги и търсещите международна закрила.

Над 8 хил. използвания на приложението „Помогни ми“

От края на 2023 г. приложението е използвано общо 8164 пъти, като 251 са отчетени през последните десет месеца. То предоставя информация и контактите на регионалните центрове за консултиране, институциите и неправителствените организации, които оказват подкрепа на пострадали от домашно насилие, както и за кризисните центрове за настаняване.

Приложението е достъпно в Google Play и App Store.

Къде пострадалите могат да намерят информация и помощ

На интернет страницата на Министерството на правосъдието е обособена секция „В помощ на пострадалите от домашно насилие“, предназначена за хора, които търсят информация за своите права и възможностите за защита.

Повече информация: https://justice.government.bg/home/index/17107a04-9b70-40f5-a73c-48ba5a42b6dc

При непосредствена опасност за живота или здравето потърпевшите трябва да потърсят спешна помощ на телефон 112.

Следете новините ни в :