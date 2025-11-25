Почитаме създателя на кирилицата, СУ празнува в деня на св. Климент Охридски

Православната църква чества днес деня на Свети Климент Охридски. Имен ден празнуват Климент и Климентина. Името е с латински произход и означава "милостив".

Св. Климент е един от учениците на светите братя Кирил и Методий. Той участва в тяхната великоморавска мисия. След смъртта на Кирил (869 г.), той придружава Методий от Рим до Панония и Великоморавия, а след неговата смърт (885) заедно с Горазд застава начело на борбата против немското католическо духовенство.

Принуден да напусне пределите на двете западнославянски княжества, след 885 заедно с Наум, Горазд, Сава и Ангеларий се отправя на изток и през Белград пристига в България. Тук бил посрещнат много радушно от княз Борис I (852-889) и изпратен за учител в югозападните български земи - областта Кутмичевица. Установил се в Охрид (откъдето е наречен и Охридски) и създал Охридската книжовна школа. За 7 г. (886-893) Климент Охридски успява да подготви 3500 ученици.

Климент Охридски е създател на кирилицата, както и на пространните жития на Кирил и Методий. В книжовното му дело се включват и около 75 поучителни и похвални слова. Православната църква почита Св. Климент Охридски като един от светите Седмочисленици.

Името на Св. Климент Охридски носи и българската полярна база на остров Ливингстън.

Софийският университет е наречен на неговото име при основаването си през 1888 г. Днес най-старото ни висше училище ще отбележи своя патронен празник.