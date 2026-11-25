На българския пазар официално дебютира Pepperelle – нов български козметичен бранд, който поставя в центъра на своите формули една необичайна за skincare света съставка: масло от семената на люта чушка сорт Cayenne, отглеждана в България в семейната ферма Hot Farm.

Вдъхновена от жените, които преминават през различни житейски роли и сезони – понякога с нужда от мекота и комфорт, а друг път изпълнени с енергия и увереност, Pepperelle открива паралел с лютата чушка, чиито семена, отвъд познатата топлина, разкриват изненадващо мека страна, подходяща за нежна ежедневна грижа за лицето.

Резултатът е серия продукти, съобразена с различните нужди, зони и нива на усещане на кожата. Pepperelle залага на по-лесен и интуитивен подход към ежедневната грижа, създадена с мисъл за съвременната жена, която все по-често търси ефективност без излишно усложняване.

Дебютната серия на бранда носи името QUIET и включва три основни продукта, които се допълват в един лесен сутрешен и вечерен ритуал:

RESET – хидратиращ балансиращ тонер, първата стъпка в сутрешната и вечерната рутина, която освежава и подготвя кожата за последващата грижа. Основа на формулата е българска розова вода с тонизиращо действие, съчетана с масло от семена на люта чушка, което подхранва в дълбочина и подкрепя естествения баланс.

– хидратиращ балансиращ тонер, първата стъпка в сутрешната и вечерната рутина, която освежава и подготвя кожата за последващата грижа. Основа на формулата е българска розова вода с тонизиращо действие, съчетана с масло от семена на люта чушка, което подхранва в дълбочина и подкрепя естествения баланс. SHIELD – дневен минерален крем със слънцезащитен фактор SPF 30, създаден да осигури защита и комфорт, без да утежнява кожата. Формулата му, разработена с 99,53% съставки с естествен произход, съчетава масло от семена на чушки Cayenne с центела, ектоин, българска роза и хиалуронова киселина.

– дневен минерален крем със слънцезащитен фактор SPF 30, създаден да осигури защита и комфорт, без да утежнява кожата. Формулата му, разработена с 99,53% съставки с естествен произход, съчетава масло от семена на чушки Cayenne с центела, ектоин, българска роза и хиалуронова киселина. RECOVER – нощен възстановяващ крем, който завършва вечерния ритуал и подпомага естествените процеси на регенерация на кожата по време на сън. Формулата с 4% ниацинамид, масла от семена от чушки, манго и сливови костилки, ферментирал ориз и центела подхранва и хидратира кожата за перфектния нощен комфорт.

Зад създаването на Pepperelle стои Славена Родинова – едно от основните лица зад семейния бранд Hot Farm – първата ферма за екзотични люти чушки у нас, разположена в с. Страшимирово, област Варна. През последните години семейният бизнес преминава през впечатляващ растеж и стъпва на международни пазари в Европа, Азия и Северна Америка. Успоредно с развитието на Hot Farm, Славена получава и международно признание за предприемаческия си път – тя е част от престижната селекция на Forbes „30 под 30“ за България през 2023 г. и Forbes „30 под 30“ Европа през 2024 г., където е отличена сред едва трима българи.

Идеята за Pepperelle се ражда през 2024 г. от съвсем личен опит. В период, в който кожата ѝ се променя, а дългите и сложни козметични рутини вече не дават желания резултат, Славена започва да търси по-различен подход към грижата. Връщайки се към корените си във фермата, тя се замисля дали суровината, с която семейството ѝ работи от години, не крие потенциал и за нещо съвсем различно – грижата за кожата.

„Pepperelle е срещата между нашата ферма и моята кожа. Никога не е създаван, за да бъде просто още един skincare бранд, а започна от нещо, което познаваме отблизо – нашите чушки, семейния бизнес и маслото от семена на чушка, което произвеждаме сами“, споделя Славена Родинова. Така личната идея постепенно се превръща в проект, а след съвместна работа с опитен козметичен разработчик и серия от прецизни тестове се появява и първата формула на бранда.

Разбира се, първият въпрос, който изниква при срещата на лютата чушка и козметиката, е съвсем логичен: „Па̀ри ли?“ При серията QUIET отговорът е категорично не. Защото отвъд познатата лютивина на чушката се крие една много по-нежна страна – тази на нейните семена. Маслото, извлечено от семената на сорта Cayenne, отглеждан в семейната ферма, е богато на ценни мастни киселини и антиоксиданти, които подпомагат кръвообръщението, подхранват и омекотяват кожата и засилват нейната защитна бариера, без да предизвикват парене или дразнене.

Връзката между Pepperelle и Hot Farm осигурява пълна проследимост върху произхода на ключовата съставка – от засаждането на всяко семе и ръчното бране на чушките във фермата в Страшимирово до извличането на суровината. Така историята на продукта започва много преди той да стигне до козметичния несесер. Самите формули се разработват и произвеждат в партньорство със специализиран козметичен производител, като както суровината, така и целият процес на създаване са под строг контрол за най-високо качество.

Повече за Pepperelle, продуктите от серията QUIET и философията зад бранда можете да откриете на pepperelle.com и в официалния Instagram профил @pepperelle.beauty.

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