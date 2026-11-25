Двама либийски военнослужещи са починали от раните си, получени при атаките срещу руски кораби край бреговете на Либия на 22 ноември, за които Украйна пое отговорност. Това съобщиха в нощта срещу сряда властите в Източна Либия, предаде Франс прес.
„С дълбока скръб и голяма гордост днес отдавам почит на двама герои от нашите военноморски сили“, написа във Фейсбук Саддам Хафтар, син на маршал Халифа Хафтар и заместник главнокомандващ на Либийските арабски въоръжени сили.
Украйна атакува на 22 ноември два руски кораба край бреговете на Либия - корветата "Меркурий", част от руския военноморски флот, и търговския кораб "Ангара", който според украинския президент Володимир Зеленски е използван от Москва за превоз на оръжие.
Медицински източници съобщиха тогава, че десет души, сред които руснаци и либийци, са получили леки наранявания вследствие на атаката и са били настанени за лечение в Бенгази.
Либийското правителство на националното единство, базирано в Триполи, осъди украинската военна операция и заяви, че Либия няма да приеме да бъде въвлечена в конфликта между Русия и Украйна.
Откакто Русия започна мащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г., украинските сили неведнъж са използвали морски дронове и ракети, за да нанесат удари по руски военни кораби и военноморски обекти, предимно в Черно море, припомня БТА.
Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига заяви, че атаките с дронове срещу руски кораби е законен акт на самоотбрана. Сибига каза, че както руските военноморски кораби, така и товарните кораби, превозващи военно оборудване, са легитимни цели и правото на Украйна на самоотбрана е заложено в член 51 на Устава на ООН.
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25.11 2026 в 08:58
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Двама либийски военни са загинали при ударите на Украйна срещу руски кораби