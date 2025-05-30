Ключови моменти на Мъск в Белия дом и като част от екипа на Тръмп

Илон Мъск обяви края на мисията си за намаляване на обществените разходи, поверена му от президента на САЩ Доналд Тръмп преди четири месеца. По време на тази мисия Мъск, който е най-богатият човек на планетата, се наложи като най-излизащата от стереотипите личност в антуража на американския президент.

По повод оттеглянето на Мъск Франс прес припомня няколко ключови моменти от неговата мисия, които говорят за неговото влияние и за полемиките, които той породи.

Нацистки поздрав

Още на встъпването в длъжност на Тръмп на 20 януари, Мъск, който е собственик на компаниите „Тесла“, „Спейс Екс“ и „Екс“, породи полемика, когато по време на митинг в подкрепа на новия президент той вдигна дясната си ръка на сцената на два пъти – един жест, който народни избраници от Демократическата партия и историци описаха като нацистки поздрав. Най-богатият човек на планетата се защити от тези обвинения, но не ги разсея, като каза: „Нападките, според които всеки е Хитлер са толкова изтъркани“.

Гордейте се, че сте германци

В разгара на полемиката около този жест Мъск направи на 25 януари видеоконферентно обръщение пред хилядите симпатизанти на крайнодясната германска партия „Алтернатива за Германия“ месец преди парламентарните избори в Германия. „ОК е да се гордеете, че сте германци. Борете се за едно светло бъдеще за Германия“, заяви той.

Дете в Овалния кабинет

Докато някои започнаха да наричат магната „Президент Мъск“, бизнесменът защити на 12 февруари в Овалния кабинет на Белия дом драстичните орязвания на персонала и бюджета на федералните служби. Тогава той държеше на раменете си 4-годишния си син под покровителствения поглед на Доналд Тръмп. Докато говореше, Мъск се опитваше за развлича сина си, наречен Екс, който му се роди от връзката му с певицата Граймс. Накрая той го повери на присъстваща в кабинета жена, която го отведе навън.

Мъжът с електрическата резачка

Натоварен със задачата на ореже федералния бюджет, Мъск размаха на 20 февруари електрическа резачка на сцената на голяма конференция на американските консерватори. Машината му беше подарена от президента на Аржентина Хавиер Милей, който я превърна в символ на програмата си за съкращения в държавния сектор.

Звездата на правителството

По време на първо заседание на правителството на Тръмп на 26 януари Мъск сякаш открадна водещото място на Тръмп. Но 10 дни по-късно, по време на ново заседание, между милиардера от една страна и държавния секретар Марко Рубио и министъра на транспорта Шон Дъфи от друга страна се е разразило пререкание относно съкращенията, обявени от Мъск във федералните служби, според американски медии. „Не е имало сблъсък, бяха там“, обаче увери Тръмп.

„Тесла“ на витрината на Белия дом

На 11 март Тръмп, до когото стоеше Мъск, рекламира колите „Тесла“ в Белия дом в момент, в който продажбите на компанията намаляха, а електромобилите й пострадаха при вандалски прояви заради политическите позиции, заети от Мъск.

Милиони за Уисконсин

В навечерието на вот за замяна на съдия от Върховния съд от ключовия щат Уисконсин Мъск вложи всички сили в подкрепа на консервативния кандидат, като дори на 27 март предложи два чека от по един милион долара на двама избиратели. Но в крайна сметка победи кандидатката на демократите.

Кретен

Преди Тръмп да наложи тежки мита на вноса в САЩ, Мъск зае обратната позиция, като пледира за зона за свободна търговия между Европа и Северна Америка. На 8 април той нарече публично „кретен“ Питър Наваро, търговския съветник на Тръмп и архитект на митническите бариери. Наваро упрекна „Тесла“, че е само компания, която сглобява коли от части, произведени извън САЩ.

Разочарование

Едва на 27 май четири месеца след встъпването в длъжност на Тръмп се чуха първите критики на Мъск срещу големия му републикански съюзник. В интервю Мъск заяви, че е разочарован от „големия и хубав закон“ за бюджета, който Тръмп прокарва в парламента и го упрекна, че този закон ще увеличи бюджетния дефицит, което ще бъде в противоречие с мерките за съкращения, които е бил натоварен да приложи. На следващия ден Мъск потвърди, че се оттегля от правителството, както беше предвидено. (БТА)

(Превод от френски: Габриела Големанска)