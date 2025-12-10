В Киев убиха сина на първия украински космонавт

41-годишният Дмитро Каденюк, син на Леонид Каденюк, първият космонавт на Украйна, беше намерен мъртъв в Киев, съобщава УНИАН.
Тази сутрин майка му, Вера Каденюк, е открила тялото му в апартамент на площад „Леся Украинка“. Според източници на RBC-Украйна, починалият е лежал близо до входната врата.
По тялото на Дмитро е имало множество рани, а той е стискал нож в ръка. В апартамента не е намерена предсмъртна бележка. Приятели на семейството отбелязват, че естеството на нараняванията показва, че той е оказал съпротива и се е борил за живота си.
Полицията вече е започнала разследване. Информацията е въведена в Единния регистър на досъдебните разследвания по чл. 115 от Наказателния кодекс на Украйна (предумишлено убийство). В момента правоохранителните органи установяват всички подробности около инцидента.
Според източници на УНИАН, полицията в момента работи на мястото на инцидента, разследвайки обстоятелствата около смъртта на мъжа в Печерски район на столицата.
„Получихме това съобщение днес около 8:00 ч. сутринта, че е открито тялото на 40-годишен жител на Киев с прободни рани. Разследващ екип, детективи и съдебен експерт работят на мястото на инцидента и се определя правната квалификация на инцидента“, отбеляза източникът.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Без вода в части от София утре
''Реликва от Студената война''. САЩ да излезе от НАТО, предлага републикански конгресмен
''Зелено движение'' предлага намаляване на възрастта за гласуване от 18 на 16 години
Демократите спечелиха кметското място в Маями за първи път от 28 години