В Киев убиха сина на първия украински космонавт

41-годишният Дмитро Каденюк, син на Леонид Каденюк, първият космонавт на Украйна, беше намерен мъртъв в Киев, съобщава УНИАН.

Тази сутрин майка му, Вера Каденюк, е открила тялото му в апартамент на площад „Леся Украинка“. Според източници на RBC-Украйна, починалият е лежал близо до входната врата.

По тялото на Дмитро е имало множество рани, а той е стискал нож в ръка. В апартамента не е намерена предсмъртна бележка. Приятели на семейството отбелязват, че естеството на нараняванията показва, че той е оказал съпротива и се е борил за живота си.

Полицията вече е започнала разследване. Информацията е въведена в Единния регистър на досъдебните разследвания по чл. 115 от Наказателния кодекс на Украйна (предумишлено убийство). В момента правоохранителните органи установяват всички подробности около инцидента.

Според източници на УНИАН, полицията в момента работи на мястото на инцидента, разследвайки обстоятелствата около смъртта на мъжа в Печерски район на столицата.

„Получихме това съобщение днес около 8:00 ч. сутринта, че е открито тялото на 40-годишен жител на Киев с прободни рани. Разследващ екип, детективи и съдебен експерт работят на мястото на инцидента и се определя правната квалификация на инцидента“, отбеляза източникът.