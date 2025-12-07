Седем по Рихтер разлюля слабонаселен район по границата на Канада и Аляска

OFFNews 07 декември 2025 в 08:19 1339 0
Трус

Снимка БТА/AP

Мощен трус с магнитуд 7 по Рихтер разтърси планински и слабо населен район по границата между американския щат Аляска и канадската територия Юкон, съобщи АФП.

Земетресението, регистрирано в 20:41 GMT (22:41 българско време), е последвано бързо от два вторични труса с магнитуд 5,6 и 5,3.

Епицентърът се е намирал на около 248 км западно от Уайтхорс, столицата на Юкон, и на 370 км северозападно от столицата на Аляска Джуно.

Няма опасност от цунами, съобщиха от Системата за предупреждение на САЩ.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Манол Глишев: "Днешните протестиращи са хора, които не се задоволяват с малко"