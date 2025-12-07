Седем по Рихтер разлюля слабонаселен район по границата на Канада и Аляска

Мощен трус с магнитуд 7 по Рихтер разтърси планински и слабо населен район по границата между американския щат Аляска и канадската територия Юкон, съобщи АФП.
Земетресението, регистрирано в 20:41 GMT (22:41 българско време), е последвано бързо от два вторични труса с магнитуд 5,6 и 5,3.
Епицентърът се е намирал на около 248 км западно от Уайтхорс, столицата на Юкон, и на 370 км северозападно от столицата на Аляска Джуно.
Няма опасност от цунами, съобщиха от Системата за предупреждение на САЩ.
