Седем по Рихтер разлюля слабонаселен район по границата на Канада и Аляска

Мощен трус с магнитуд 7 по Рихтер разтърси планински и слабо населен район по границата между американския щат Аляска и канадската територия Юкон, съобщи АФП.

Земетресението, регистрирано в 20:41 GMT (22:41 българско време), е последвано бързо от два вторични труса с магнитуд 5,6 и 5,3.

Епицентърът се е намирал на около 248 км западно от Уайтхорс, столицата на Юкон, и на 370 км северозападно от столицата на Аляска Джуно.

Няма опасност от цунами, съобщиха от Системата за предупреждение на САЩ.