Зеленски за изтеглянето на войските от Покровск: Никой не ги заставя да умират заради руини

Всяко решение за изтегляне на войските от Покровск трябва да бъде взето от военното командване на място. Никой не принуждава войниците да умират заради руини. Ще подкрепя нашите войници, особено командирите там, в способността им да контролират и преценяват ситуацията. В противен случай ще ни струва твърде скъпо – нашите войници са най-важното нещо за нас.

Това заяви в интервю за Bloomberg президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Според него Русия се стреми към победа в Покровск, за да убеди Тръмп в необходимостта от изтегляне на украинските войски от Донецка и Луганска области и прекратяване на войната. Заленски обаче заяви, че това няма да се случи.

„Не можем да напуснем Източна Украйна. Никой няма да разбере това; хората няма да го разберат“, каза той. „И най-важното е, че никой няма да гарантира, че след като са превзели това или онова селище, няма да напреднат по-нататък. Няма възпиращ фактор.“, обясни украинският президент.

По думите му руснаците са се насочили към украинската енергийна система, като се опитват да принудят Украйна да се подчини до пролетта.

„Те знаят, че след като енергийният фактор изчезне, няма да им останат други силни фактори“, каза президентът.

В същото време Зеленски подчерта, че Украйна остава „отворена за преговори с руснаците“ за постигане на прекратяване на огъня.

„Ако наистина искат да сложат край на войната или са готови да го направят, трябва да поемат по дипломатически път. И отново, затова казах на президента Тръмп, че съм отворен“, каза Зеленски.

По-рано главнокомандващият на украинските въоръжени сили Олександър Сирски заяви, че в градските райони на Покровск и по подстъпите към града продължават постоянните боеве с малки щурмови групи на окупаторите.