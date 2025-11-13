Зеленски за изтеглянето на войските от Покровск: Никой не ги заставя да умират заради руини

Всяко решение трябва да бъде взето от военното командване на място, каза президентът на Украйна

OFFNews 13 ноември 2025 в 10:40 13793 6
Володимир Зеленски

Снимка Getty Images
Володимир Зеленски

Всяко решение за изтегляне на войските от Покровск трябва да бъде взето от военното командване на място. Никой не принуждава войниците да умират заради руини. Ще подкрепя нашите войници, особено командирите там, в способността им да контролират и преценяват ситуацията. В противен случай ще ни струва твърде скъпо – нашите войници са най-важното нещо за нас.

Това заяви в интервю за Bloomberg президентът на Украйна Володимир Зеленски. 

Според него Русия се стреми към победа в Покровск, за да убеди Тръмп в необходимостта от изтегляне на украинските войски от Донецка и Луганска области и прекратяване на войната. Заленски обаче заяви, че това няма да се случи.

„Не можем да напуснем Източна Украйна. Никой няма да разбере това; хората няма да го разберат“, каза той. „И най-важното е, че никой няма да гарантира, че след като са превзели това или онова селище, няма да напреднат по-нататък. Няма възпиращ фактор.“, обясни украинският президент. 

По думите му руснаците са се насочили към украинската енергийна система, като се опитват да принудят Украйна да се подчини до пролетта. 

„Те знаят, че след като енергийният фактор изчезне, няма да им останат други силни фактори“, каза президентът.

В същото време Зеленски подчерта, че Украйна остава „отворена за преговори с руснаците“ за постигане на прекратяване на огъня.

„Ако наистина искат да сложат край на войната или са готови да го направят, трябва да поемат по дипломатически път. И отново, затова казах на президента Тръмп, че съм отворен“, каза Зеленски.

По-рано главнокомандващият на украинските въоръжени сили Олександър Сирски заяви, че в градските райони на Покровск и по подстъпите към града продължават постоянните боеве с малки щурмови групи на окупаторите. 

    3010

    6

    Зла свекърва

    14.11 2025 в 07:04

    -0
    +0
    В началото на втория етап на войната имаше хора, които повтаряха руската опорка, че Украйна ще се разпадне, че източната й част ще премине към Русия, западната й част към Полша и Унгария и пр. и пр.

    Това, което всичките проруски настроени хора не схващат е, че най-голяма неотстъпчивост в украинското общество по въпроса за войната с Русия проявяват точно хората от източната част на Украйна. Те не желаят да отстъпят родните си места на Русия.

    6764

    5

    GB

    13.11 2025 в 21:53

    -0
    +3
    781000,

    "корупционния скандал" казва, че властите знаят, че има корупция и вземат мерки.

    В този случай, дълго са събирали доказателства, разследвали са и ще съдят скоро в съда.

    Принципно, така действа демокрацията.
    Има проблем, търси се (законово!) решение.

    Украйна го правят дори и във война и под ежедневни бомбардировки ...

    85

    4

    Far Rider

    13.11 2025 в 18:01

    -0
    +9
    781000, няма държава без корупция. Въпросът е: какво се прави срещи корумпираните. Китай ги застрелват на площада, Украйна ги съди, а Задунайская губерния им завижда.

    2005

    3

    prikobzon

    13.11 2025 в 13:14

    -0
    +13
    Четири години "могучая" превзема един малък град в Украйна!
    Със всичко възможно което притежава. В същото време украинците се отбраняват с каквото могат както нашите опълченци навремето. Абсолютно неравностойно положение.
    И пак не могат да го превземат без да умрат хиляди орки!
    Не знам на кое се радват местните русороби!

    6800

    2

    Smoker

    13.11 2025 в 13:02

    -0
    +10
    781000: То да не би да по различно от другата страна със сибирските блатни плъхове? А?
    Палячо!

    1105

    1

    781000

    13.11 2025 в 12:38

    -22
    +0
    Не беше ли под контрол ситуацията ? А за корупционния скандал нещо ? Хиляди невинни измират, докато други трупат пачки за след войната - толкова познато.
     
