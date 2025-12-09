Мерц смята, че Русия се опитва да повлияе на предстоящите избори в Армения

Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди за руска намеса в предстоящите парламентарни избори в Армения на 7 юни следващата година и обвини Москва за „разпространяване на лъжи относно целите и ценностите на Европейския съюз“, предаде Франс прес.

„Атакуването на избори от врагове на демокрацията се превърна в смущаваща реалност. По-специално Русия се опитва да сплаши арменските гласоподаватели, карайки ги да се страхуват от твърде близки отношения със западните партньори“, каза Мерц на пресконференция в Берлин, дадена заедно с арменския премиер Никол Пашинян.

По думите на Мерц Европа и Армения са подложени на хибриден натиск – от фалшиви новини до саботажи с дронове – зад които стои Русия. Германският лидер призова Пашинян да направи така, че страната му да отбележи напредък към ЕС, като заяви, че „сега има историческа възможност за Армения да поеме по европейския път“.

През март арменският парламент гласува кавказката страна да подаде заявление за присъединяване към ЕС.

Мерц припомни, че членството в ЕС изисква от Армения изпълнение на множество условия, като критериите от Копенхаген, и че решението за асоцииране е в ръцете на страната. Той също така обеща да засили сътрудничеството между двете държави.

През август Армения и Азербайджан се ангажираха „окончателно да прекратят“ териториалния спор, съществуващ между двете страни от десетилетия, съобщи американският президент Доналд Тръмп, който прие лидерите на двете държави във Вашингтон.

През последните години Армения се отдръпна от традиционния си съюзник Русия, критикувайки я за липсата на подкрепа пред Азербайджан, когато през есента на 2023 г. азербайджанските сили си върнаха контрола върху населения предимно с етнически арменци азербайджански регион Карабах, който от три десетилетия беше под контрола на арменски сепаратисти.